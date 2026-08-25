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Kaynağı belirsiz 1 milyon euro iddiası: savcı Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu talep etti

Duruşmada elden teslim edildiği iddia edilen 1 milyon Euro tartışıldı; savcı kaynağı belli olmayan para için Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu istedi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kaynağı belirsiz 1 milyon euro iddiası: savcı Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu talep etti

Duruşmada iddia edilen para tartışması:

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında, Ekrem İmamoğlu'nun babası, tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Cumhuriyet savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesine atıfla elden teslim edildiği öne sürülen 1 milyon Euro'yu sordu.

Savcının talebi:

Hasan İmamoğlu savunmasında "Muhakkak muhasebe kaydı vardır" dedi. Bunun üzerine duruşma savcısı, kaynağı belli olmayan parayla ilgili olarak Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Savcılık kaynağı belli olmayan parayla ilgili Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda...

Savcılık kaynağı belli olmayan parayla ilgili Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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