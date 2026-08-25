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Aziz Gün okulları gezdi: hazırlıklar ve fiziki düzenlemeler değerlendirildi

Aziz Gün, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Elazığ'da bir dizi okulu ziyaret ederek okullardaki hazırlıkları ve fiziksel düzenlemeleri yerinde inceledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Aziz Gün okulları gezdi: hazırlıklar ve fiziki düzenlemeler değerlendirildi

Aziz Gün okulları gezdi: hazırlıklar yerinde değerlendirildi

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelinde yürütülen hazırlıkları yerinde görmek için bir dizi okul ziyaretinde bulundu. Ziyaretler kapsamında okul yöneticileriyle görüşmeler yaparak eğitim ortamlarının hazır olup olmadığını denetledi.

Ziyaret edilen okullar:

İncelemeler sırasında Barbaros Hayrettinpaşa Ortaokulu, İhsan Tangülü Ortaokulu, 100. Yıl Çaydaçıra Ortaokulu, Salim Hazardağlı İlkokulu ve Şehit Metin Koza Anaokulu sahada değerlendirildi. Her okulda yapılan çalışmalara ilişkin okul müdürlerinden bilgi alındı.

İnceleme odağı ve değerlendirme:

Gün, sınıf düzenlemeleri, laboratuvarların durumu, spor salonları, öğretmenler odası ve diğer donatı alanlarında yapılan iyileştirmeleri titizlikle kontrol etti. Ziyaretlerde yürütülen hazırlıkların ve bakım-onarım çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü tespit edildi.

Okul yöneticilerinin verdiği bilgiler doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrenci ve öğretmenler için daha nitelikli ortamlarda yürütülmesi amacıyla yapılan düzenlemeler memnuniyetle karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün denetimleriyle hazırlıkların tamamlanmasına yönelik adımların takip edileceği belirtildi.

ELAZIĞ’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARDA YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI YERİNDE...

ELAZIĞ’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARDA YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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