Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 64 eserle veda eden sergisi söyleşiyle tamamlandı

Nilüfer'de eş zamanlı sergi söyleşiyle tamamlandı

Nilüfer Belediyesi’nin 12 Haziran’da açtığı Bedri Rahmi Eyüboğlu Yaşıyor sergisi, Edebiyat Galerisi ile Nâzım Hikmet Kültürevi'nde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerin ardından kapanış söyleşisiyle sona erdi. Sergide sanatçının resimleri, şiirleri ve arşiv belgeleri Bursalılarla buluştu.

Serginin kapsamı ve kapanış etkinliği:

Serginin son etkinliği, Edebiyat Galerisi’nde gerçekleştirilen turun ardından Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılan "Bedri Rahmi Eyüboğlu Yaşamı ve Sanatı" başlıklı söyleşi oldu. Moderatörlüğü BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Uzunoğlu üstlendi; konuşmacı olarak ise serginin küratörü ve FSMVÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Ayan yer aldı.

Doç. Dr. Meryem Uzunoğlu, Eyüboğlu'nu erken dönem Cumhuriyet sanatının en önemli isimlerinden biri olarak tanımladı ve onun resim, şiir ve halk kültürünü birbiriyle kopmaz biçimde ilişkilendirdiğini vurguladı. Uzunoğlu, Eyüboğlu'nun Batı plastik değerleri ile Anadolu halk sanatları arasında hiyerarşi kurmaksızın bağ oluşturduğunu; kilim, çini, yazma ve halk türkülerine duyduğu hayranlık sayesinde sanat ile zanaat arasındaki sınırları geçirgenleştirdiğini belirtti ve Nilüfer Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür etti.

Aydın Ayan'ın anıları ve Eyüboğlu'nun üretim disiplini:

Prof. Dr. Aydın Ayan serginin hazırlık sürecine ilişkin bir rastlantıyı paylaştı: başlangıçta seçilen yaklaşık 70 eserin elemeler sonucu 64’e indiğini fark ettiklerini belirterek bunun anlamlı bir tesadüf olduğunu söyledi; çünkü Bedri Rahmi 64 yaşında yaşama veda etmiş ve yaşamı boyunca 64 günce tutmuştu. Sergide yer alan seçkinin de 64 eser olması bu bağlamda dikkat çekiciydi.

Ayan, Eyüboğlu'nun öğrencisi ve son asistanı olarak sanatçının çalışma disiplinine dair anekdotlar aktardı. Hocasının öğrencilere sıkça tekrarladığı öğütleri aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Uykunuzda da sanatı düşünürseniz bu iş olur" ve "Bir resim ya bir çırpıda yapılır ya bin defada". Eyüboğlu'nun resimleri bozarak yeni kurma cesaretine vurgu yapan Ayan, eşinin bazen iyi bir eser çıktığında dokunmamasını söylese de Eyüboğlu'nun heyecanla eseri sabaha dek değiştirip yeniden çalıştığını anlattı ve "Bozma cesaretini gösteremeyen kişi bir adım öteye gidemez" sözünü aktardı.

Ayan, sanatçının Anadolu yurt gezileri sonrasında yazmacılık, duvar panoları ve mozaik gibi alanlara yöneldiğini; 1960'larda ise soyut resme ve kum, taş, cam gibi farklı malzemelere açıldığını söyledi. Ancak Ayan, Eyüboğlu'nun etkilendiği tüm farklı tarzları kendi üslubunda yorumlamayı başardığını belirtti.

Sanatçının hastalığının ağır dönemlerinde bile üretmeyi sürdürdüğünü aktaran Ayan, ilk ameliyatının ardından yataktan güçlükle kalkıp yerde bağdaş kurarak son eseri olan 'Mor Han'ı tamamladığını anlattı; bu anekdot, Eyüboğlu'nun üretime olan bağlılığını çarpıcı biçimde gösterdi.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından konuşmacılara günün anısına hediye takdimiyle sona erdi. Etkinlik, Nilüfer Belediyesi'nin kamusal sanata verdiği desteğin ve Eyüboğlu gibi çok yönlü bir sanatçının eserlerinin yerel izleyiciyle buluşmasının önemine dikkat çekti.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN 12 HAZİRAN’DA İZLENİME AÇTIĞI "BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU YAŞIYOR" SERGİSİ, USTA SANATÇININ YAŞAMI VE SANATININ ELE ALINDIĞI SÖYLEŞİYLE SONA ERDİ. SÖYLEŞİDE KONUŞAN ÖĞRENCİSİ VE SON ASİSTANI PROF. DR. AYDIN AYAN, EYÜBOĞLU’NUN ÜRETİM TUTKUSUNU VE SANAT ANLAYIŞINI ANLATTI.