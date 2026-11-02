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Belçika'da market soğutma sistemlerine koordineli siber saldırı

Belçika'da başlayan geniş çaplı siber saldırıda çok sayıda marketin soğutma sistemleri buz çözdürme moduna alındı; Delhaize, Carrefour ve yol üstü marketler etkilendi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Belçika'da market soğutma sistemlerine koordineli siber saldırı

Olayın kapsamı ve ilk bulgular:

Belçika genelinde dün gece başlayıp sabaha kadar süren geniş çaplı bir siber saldırı sonucu çok sayıda marketin soğutma sistemleri devre dışı bırakılarak otomatik olarak buz çözdürme moduna alındı. Olay, ülke genelinde operasyonel aksamalara ve bazı mağazalarda ürün kayıplarına yol açtı.

Hangi zincirler etkilendi:

Delhaize olayın bilgi işlem kaynaklı bir sorun olduğunu doğruladı; şirket, yaklaşık 40 mağazada alarm bildirimleri üzerine teknik ekiplerin kompresörlerin durduğunu ve frigo sistemlerinin sıcak hava üflediğini tespit ettiğini bildirdi. Bu mağazalardaki dondurucuların sıcaklığı bazı noktalarda 15 dereceye kadar yükseldi.

Carrefour da sabah saatlerinde 15 mağazanın saldırıdan etkilendiğini açıkladı; şirket, sistem kontrolünü yeniden sağlamak için teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Mons’taki IKEA mağazasında da soğutma arızası yaşandığı, ancak etkinin sınırlı kaldığı bildirildi.

Yol üstü marketler ve yerel zincirler:

Saldırı yalnızca büyük zincirlerle sınırlı kalmadı; Anvers merkezli kasap zinciri De Laet&Van Haver başta olmak üzere yol üstü marketler ve benzin istasyonlarına bağlı mağazalar da hedef alındı. Bu işletmelerde sistem parametreleri dışarıdan değiştirilerek dolaplar otomatik olarak buz çözdürme moduna geçirildi.

Bazı mağazalar, ürünleri korumak için acil soğutuculu kamyonlar çağırmak zorunda kaldı; müdahalenin zamanında yapılabildiği noktalarda ürünler korunurken, bazı yerlerde çok sayıda ürünün zarar gördüğü ve maddi kayıp oluştuğu bildirildi.

Teknik değerlendirme ve uluslararası bağlantı:

Teknik ekipler olayın yönteminin kısa süre önce Fransa’da yaşanan büyük ölçekli siber saldırıyla benzerlik gösterdiğini belirtti. Olayın dağılımı ve izlenen yöntem, koordineli bir sızma ve sistem parametresi manipülasyonu olduğunu düşündürüyor.

Ayrıca, Belçika sınırlarını aşan benzer vakaların İsveç ve Lüksemburg raporlarında da kaydedildiği bildirildi; bu da saldırının bölgesel yayılım gösterdiğine işaret ediyor.

Yetkililer ve etkilenen şirketlerin teknik ekipleri incelemeleri sürdürüyor; olayla ilgili soruşturma devam ederken, işletmelere sistem erişimlerini gözden geçirme ve yedekleme/izleme önlemlerini güçlendirme çağrısı yapıldı.

Belçika&#039;da marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi.

Belçika'da marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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