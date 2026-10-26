Belçika'dan sınırlı sayıda: Prenses Elisabeth'e özel altın para ve ilk yapışkan pul

Prenses Elisabeth için 25 rakamlı altın hatıra para

Belçika Kraliyet Darphanesi, tahtın varisi ve müstakbel kraliçe olarak anılan Prenses Elisabethin 25. yaşını anmak üzere ülkede bir ilke imza attı. Darphane, prenses adına yüzde 99,9 oranında saf altından üretilen hatıra paranın darphane kayıtlarında ilk defa bu nitelikte hazırlandığını bildirdi.

Hatıra paranın bir yüzünde Prenses Elisabeth'in portresi ile yaşını simgeleyen 25 rakamı yer alıyor. Paranın diğer yüzünde ise Kral Philippe'in portresi ve 12,5 euro değeri bulunuyor. Darphane, serinin "Belle Epreuve" adı verilen özel bir kalitede üretildiğini; toplam 2.500 adet basıldığını ve koleksiyonculara yönelik olarak internet üzerinden satışa sunulduğunu açıkladı.

Neden bu sürüm dikkat çekiyor:

Darphanenin verdiği teknik kalite ve düşük adet sayısı, koleksiyon değeri açısından önem taşıyor. Belle Epreuve niteliği, paranın yüzey işçiliği ve keskin detayları ön plana çıkarıyor; bu durumda paranın depo ve sergileme koşulları koleksiyoncular için belirleyici olacaktır. Resmi açıklama, satış kanalı olarak öncelikli biçimde çevrimiçi platformların kullanılacağını belirtiyor.

Prensesin portresinden ilk yapışkan pul serisi

Belçika'nın kamu posta hizmeti Bpost ise Prenses Elisabeth için siyah-beyaz bir portre taşıyan özel bir pul serisi hazırladı. Söz konusu portre, Kraliyet Sarayı tarafından düzenlenen özel fotoğraf çekiminden seçildi ve pul tasarımında kullanıldı.

Bpost yetkilileri, kraliyet ailesine adanan pul serilerinin koleksiyoncular arasında yüksek talep gördüğünü vurguladı. Bu yeni seri, Belçika kraliyet ailesinin bir üyesi için hazırlanan ilk özel yapışkan pul olma özelliğini taşıyor.

Basım adedi ve satış şartları:

Pul serisinden toplam 41.790 adet üretildi; her biri 5 pul içeren özel yapraklar 8,15 avro fiyatla satışa sunuldu. Bpost, serinin sınırlı sayıda üretildiğini ve portrenin seçimi ile fotoğraf çekiminin Kraliyet Sarayı tarafından bizzat yönetildiğini belirtti. Açıklamalara göre, koleksiyonerlerin ilgisini çekmesi beklenen setler internet üzerinden temin edilebilecek.

Her iki ürünün de duyurusu, Prenses Elisabeth'in 25. yaşını anmak üzere Kraliyet Sarayı ve ilgili kurumlar tarafından koordine edilmiş bir kültürel ve hatıra çalışması olarak sunuldu. Sınırlı üretim ve resmi onaylı portre kullanımı, hem hatıra değeri hem de koleksiyon açısından öne çıkıyor.

BELÇİKA KRALİYET AİLESİ, TAHTIN VARİSİ VE MÜSTAKBEL KRALİÇE OLARAK ANILAN PRENSES ELİSABETH’İN 25. YAŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA ALTIN HATIRA PARASI VE POSTA PULU BASTIRDI.