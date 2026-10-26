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Düzce'de uluslararası etki: rektör Sözbir dünya listelerindeki akademisyenlerle buluştu

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Top1000 Scholar 2026 ve Stanford-Elsevier listelerinde yer alan Düzce Üniversitesi akademisyenlerini tebrik etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de uluslararası etki: rektör Sözbir dünya listelerindeki akademisyenlerle buluştu

Rektör Sözbir'in akademisyenlerle buluşması:

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan listeler ile Scholarly Index tarafından yayımlanan Top1000 Scholar 2026 sıralamalarında yer alan akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantı, Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlendi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ile Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin de programa katıldı.

listelerdeki başarı dağılımı:

Düzce Üniversitesi'nden 14 akademisyen 2025 Yıllık Etki Listesi'ne, 10 akademisyen ise Kariyer Boyu Etki Listesi'ne girmeyi başardı. Ayrıca Top1000 Scholar 2026 sıralamasında 37 akademisyen kendi araştırma alanlarında dünya genelindeki araştırmacıların ilk yüzde 2'lik diliminde yer aldı.

etki ve temsilin üniversiteye yansımaları:

Farklı disiplinlerde elde edilen bu sonuçlar, Düzce Üniversitesi'nde yürütülen bilimsel çalışmaların uluslararası alandaki etkisini ve görünürlüğünü ortaya koyuyor. Toplantıda konuşan Sözbir, bu başarının kurum çapında sürdürülecek kalite odaklı araştırma çabalarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversiteyi uluslararası platformlarda temsil eden akademisyenleri tebrik ederek kendilerine teşekkür belgeleri takdim etti ve araştırma ortamının güçlendirilmesi için desteğin devam edeceğini vurguladı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, STANFORD ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN ELSEVİER İŞ...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, STANFORD ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN ELSEVİER İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANAN DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNE SCHOLARLY INDEX TARAFINDAN YAYIMLANAN “TOP1000 SCHOLAR 2026” SIRALAMASINA GİREN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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