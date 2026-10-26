İstanbul'da Avcı Dolunayı semaları kartpostallık görüntülere dönüştürdü

gökyüzünde kartpostallık anlar:

İstanbul semalarında akşam saatlerinde görülen Avcı Dolunayı, kent siluetini arka plan yaparak izleyenlere görsel bir şölen sundu. Bulutların seyriyle değişen ışık oyunları, köprüler ve tarihi yapılar önünde farklı kareler oluşturdu.

kültürel çağrışımlar ve gelenek:

Adı, eski toplulukların kış öncesi avlanma ve yiyecek depolama dönemleriyle ilişkilendirilen Avcı Dolunayı, yalnızca görsel bir olay değil; aynı zamanda geçmişe dair bir hatırlatmaya dönüştü. Bu dönemin anılması, dolunayın izlenme ilgisini artırdı.

vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgisi:

Akşam boyunca sahilde ve yüksek noktalarda çok sayıda vatandaş ile fotoğraf tutkunu bir araya geldi. Cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle yakalanan kareler sosyal medyada paylaşıldı ve dolunayın farklı açılardan çekilen görüntüleri beğeni topladı.

İSTANBUL'DA GÖKYÜZÜNDE YÜKSELEN AVCI DOLUNAY’I GÖRÜNTÜLENDİ.