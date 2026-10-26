Dolar 49,7502 +0,12%
Euro 55,6975 +0,05%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.452,57 +0,65%
EUR/USD 1,1191 -0,12%
Brent Petrol 110,80 -0,81%
--°

Erdoğan: doğu akdenizde tavrımız net, hak ve menfaatleri korumak önceliğimiz

Erdoğan, Kabine sonrası Doğu Akdeniz politikasının net olduğunu belirterek deniz yetki alanlarında hak ve menfaatleri koruyacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 19:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erdoğan: doğu akdenizde tavrımız net, hak ve menfaatleri korumak önceliğimiz

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz politikasının temel hattını açıkladı.

Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Bizim Doğu Akdeniz’deki politikamız çok nettir. Deniz yetki alanları hak ve menfaatlerimizi korumanın derdindeyiz"

Vurgu ve öncelikler:

Açıklamada özellikle deniz yetki alanları ve bunların Türkiye için taşıdığı önem vurgulandı. Cumhurbaşkanı'nın sözleri, politikaların hak ve menfaatlerin korunmasına odaklandığını göstermektedir.

Söylem ve izlenim:

Kabine Toplantısı sonrasında yapılan bu değerlendirme, hükümetin Doğu Akdeniz konusundaki tutumunun net ve kararlı olduğuna dair mesaj verdi. Erdoğan'ın ifadeleri, önceliklerin korunmasına verilen önemi özetliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bizim Doğu Akdeniz&#039;deki politikamız çok nettir. Deniz yetki alanları hak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Doğu Akdeniz'deki politikamız çok nettir. Deniz yetki alanları hak ve menfaatlerimizi korumanın derdindeyiz"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hastalarla yüz yüze hak bilinci: karanfil ve broşürle farkındalık
images

Tugayda sancak teslimi ve valilik ziyareti
images

İstanbul'da Avcı Dolunayı semaları kartpostallık görüntülere dönüştürdü
images

Bakan Mehmet Şimşek'in geçmişi üzerinden ileri sürülen iddialara bakanlıktan yan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti