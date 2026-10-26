Erdoğan: doğu akdenizde tavrımız net, hak ve menfaatleri korumak önceliğimiz

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz politikasının temel hattını açıkladı.

Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Bizim Doğu Akdeniz’deki politikamız çok nettir. Deniz yetki alanları hak ve menfaatlerimizi korumanın derdindeyiz"

Vurgu ve öncelikler:

Açıklamada özellikle deniz yetki alanları ve bunların Türkiye için taşıdığı önem vurgulandı. Cumhurbaşkanı'nın sözleri, politikaların hak ve menfaatlerin korunmasına odaklandığını göstermektedir.

Söylem ve izlenim:

Kabine Toplantısı sonrasında yapılan bu değerlendirme, hükümetin Doğu Akdeniz konusundaki tutumunun net ve kararlı olduğuna dair mesaj verdi. Erdoğan'ın ifadeleri, önceliklerin korunmasına verilen önemi özetliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Doğu Akdeniz'deki politikamız çok nettir. Deniz yetki alanları hak ve menfaatlerimizi korumanın derdindeyiz"