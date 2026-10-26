Özlü ağa mahallesinde 50 yıllık içme suyu sorununa çözüm sözü verdi

Başkan Özlü ağa mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle toplantıları kapsamında Ağa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Hafta sonu mesaisini bölgeyle sohbet ederek geçiren Özlü, toplantıda yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı; konuşmaları sık sık alkış ve tezahüratla bölündü.

Mega projeler ve içme suyu yatırımı:

Özlü, Düzce'de devam eden büyük ölçekli projelere değinerek Ağa Mahallesi'nin ihtiyaçlarının bilindiğini ve çalışmaların kısa sürede başlayacağını aktardı. Konuşmasında şehir şebekesinin yenilenmesi için yapılan yatırımlara vurgu yapan Özlü, kullanılan malzemelerin en yüksek kalitede olduğunu belirtti. Belediye başkanı, yaklaşık 60 dönüm üzerine inşa edilen içme suyu tesisine atıfta bulunarak, 45 yıl önce yapılmış tesisin artık ihtiyaçları karşılamadığını; o dönemde 28 mahalle ve yaklaşık 35 bin nüfus varken bugün 64 mahalle ve 254 bin nüfusa hizmet verildiğini söyledi. Özlü, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki 50 yıl içinde içme suyu sorunuyla karşılaşılmayacağını vurguladı ve sağlıklı suyun önemini yeniden hatırlattı.

Asfalt çalışmaları ve yol hizmetleri:

Asfalt ve yol yatırımlarına ilişkin bilgi veren Özlü, şehirde aynı anda en az üç noktada asfaltlama çalışmasının sürdüğünü belirtti. Hava koşulları elverdiği sürece çalışmaların kesintisiz devam edeceğini söyleyen başkan, görev süresi bitmeden asfaltlanmamış tek bir cadde ya da sokağın kalmayacağını ifade etti. Asfalt uygulamalarında altyapı tamamlanmasının öncelik olduğunu, yeni açılan yolların yapılaşma tamamlanmadan hemen asfaltlanamayacağını açıkladı. Ayrıca yamalarda artık robotik sistemler kullanıldığını ve bu sayede kot farklarının ortadan kalkacağı bilgisini verdi.

Toplantıda Özlü, “Bizim belediyeciliğimiz gerçek belediyeciliktir.” sözleriyle belediyenin sadece yol ve altyapı değil, hastane, okul gibi ihtiyaçlar için de sorumluluk üstlendiğini yineledi. Verilen 100 proje sözünün yarısının tamamlandığını, kalan projelerin de süratle yapılacağını belirtti.

Toplantıda mahalle sakinlerinin talepleri değerlendirildi; ilerleyen saatlerde ilgili başkan yardımcıları çalışma takvimi ve yapılacak işler hakkında ayrıntılı bilgi paylaştı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE TOPLANTILARI KAPSAMINDA AĞA MAHALLESİ SAKİNLERİNE KONUK OLDU. HAFTA SONU MESAİSİNİ DÜZCELİLERLE HASBİHALE AYIRAN BAŞKAN ÖZLÜ, AĞA MAHALLESİ SAKİNLERİ TARAFINDAN BÜYÜK BİR SEVGİ VE İLGİYLE KARŞILANDI.