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Tugayda sancak teslimi ve valilik ziyareti

Amasya'daki 15. Piyade Eğitim Tugayı'nda sancak teslim töreni yapıldı; Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu sancağı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'na teslim etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Tugayda sancak teslimi ve valilik ziyareti

sancak teslim töreni

Amasya’daki 15. Piyade Eğitim Tugayı’nda sancak teslim töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tugay Komutanlığı’na tevdi edilen ve askeri geleneklerin önemli sembollerinden olan sancağın teslim töreni, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, sancağı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'na teslim etti; törende teslim prosedürleri ve askeri ritüeller uygulandı.

valilik ziyareti:

Orgeneral Bayraktaroğlu törenin ardından Amasya Valiliği'ne ziyarette bulundu. Vali Önder Bakan yapılan ziyaretten dolayı Genelkurmay Başkanı'na teşekkür etti.

Sancak teslimi, birlik kimliğini ve görev sürekliliğini simgeleyen resmî bir uygulama olarak törenlerde önemli bir yer tutuyor; bu törenler birlik içindeki sorumlulukların devrini ve protokol bağlantılarını görünür kılıyor.

AMASYA’DAKİ 15. PİYADE EĞİTİM TUGAYI’NDA SANCAK TESLİM TÖRENİ YAPILDI.

AMASYA’DAKİ 15. PİYADE EĞİTİM TUGAYI’NDA SANCAK TESLİM TÖRENİ YAPILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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