Bakan Mehmet Şimşek'in geçmişi üzerinden ileri sürülen iddialara bakanlıktan yanıt

bakanlığın açıklaması:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından yayımladığı kısa açıklamayla Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialara tepki gösterdi. Kurum, Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

açıklamada öne çıkan ifadeler:

Açıklamada bu çabaların yakışıksız ve dayanaktan yoksun olduğu vurgulandı. Bakanlık, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden yapılan asılsız ilişkilendirmelerin kabul edilemez olduğunu kaydetti ve bu tür iddiaları kınadı.

hukuki adım vurgusu:

Bakanlık, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal hakların kullanılacağı uyarısında bulundu. Yapılan bildiride, ilgili yayınlara yönelik hukuki sürecin işletileceği ve konuya ilişkin gerekli girişimlerin yapılacağı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması, iddiaların mantık temeli ve dayanağına yönelik itirazları özetleyerek kamuoyuna net bir tutum iletmiş oldu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NCA, MEHMET ŞİMŞEK’İN, YAKLAŞIK 20 YIL ÖNCE GÖREV YAPTIĞI MERRİLL LYNCH BANKASI ÜZERİNDEN ORTAYA ATILAN İDDİALARA İLİŞKİN TÜM YASAL HAKLARIN KULLANILACAĞI DUYURULDU.