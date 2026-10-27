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Belde Mahallesi'nde park tartışması kavgaya dönüştü: bir kişi bıçaklandı

Batman'ın Belde Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü; havaya birkaç el ateş edildi, 1 kişi bıçakla yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Belde Mahallesi'nde park tartışması kavgaya dönüştü: bir kişi bıçaklandı

Belde Mahallesi'nde parkta çıkan kavga

Edinilen bilgilere göre olay, Belde Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın gelişimi:

Kavga sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı ve taraflar arasında gerilim yükseldi. Olay esnasında havaya birkaç el ateş edildiği bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, bulunan boş kovanları numaralandırarak incelemeye aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Batman’da parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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