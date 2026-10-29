trafik polisi yağmur altında yaralı sürücüyü şemsiye ile korudu

kaza anı ve ilk müdahale:

Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesinde sağanak yağış sırasında bir motosiklet sürücüsü yolda kayarak düştü. Edinilen bilgiye göre, sürücü A.Ö. motosikletten düşerek yaralandı ve olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi:

Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden bir trafik polisi, yerde ambulans bekleyen yaralı sürücüyü yağmurdan korumak için elindeki şemsiyeyle koruma sağladı. O anlar civardaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

yaralının sevki ve takip:

Ambulansın gelmesinin ardından ekipler yaralıya müdahale etti ve sürücü, tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın, sağanakla birlikte yolun kayganlaşması sonucu meydana geldiği bildirildi.

KASTAMONU’DA SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA MOTOSİKLETİNİ KAYDIRARAK DÜŞEN SÜRÜCÜ, AMBULANS BEKLEDİĞİ SIRADA ISLANMAMASI İÇİN TRAFİK EKİPLERİ ŞEMSİYE TUTARAK KORUMAYA ÇALIŞTI.