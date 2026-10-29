Yiyecek arayışı sırasında direğe asılan yavru bozayı Palandöken'de öldü

Olayın ayrıntıları:

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi yakınlarında bir yüksek gerilim hattı direğinde hareketsiz şekilde asılı duran yavru bozayıyı gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre, bozayının yiyecek aramak amacıyla direğe çıktığı ve burada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Ekip müdahalesi ve indirme çalışması:

İhbar üzerine bölgeye Aras EDAŞ arıza ve bakım ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi kapsamında hattaki elektrik akımı kesildi ve görevliler halat yardımıyla asılı kalan yavru bozayıyı direkten indirerek muhafaza altına aldı. Yapılan müdahalede hayvanın akıma kapılarak telef olduğu belirlendi.

İnceleme ve yerleşim etkileşimi:

Olayın ardından yetkililer tarafından olayla ilgili resmi bir inceleme başlatıldı. Kış öncesi yiyecek arayışındaki yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine ve enerji hatlarına yaklaşmasının benzer üzücü sonuçlara yol açabildiği, ekiplerin konuya ilişkin hem sahada hem de teknik anlamda değerlendirme yaptığı bildirildi.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE YİYECEK ARAMAK İÇİN ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANDIĞI TAHMİN EDİLEN YAVRU BOZAYI, ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK TELEF OLDU. DİREKTE ASILI KALAN TALİHSİZ HAYVAN, ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ EKİPLERİNCE İNDİRİLDİ.