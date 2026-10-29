Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Operasyon detayları:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Çiftlikler Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramalarda toplam 8 kilo 562 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi. Malzeme, 3 bidon içinde 1 kilo 600 gram, 4 siyah çöp poşeti içinde 6 kilo 800 gram ve 7 paket halinde 162 gram olarak bulundu.

Soruşturma ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 KİLO 562 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.