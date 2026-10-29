Dolar 49,8336 +0,06%
Euro 55,7642 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.447,20 -0,68%
EUR/USD 1,1172 +0,13%
Brent Petrol 110,69 -0,85%
--°

gecekonduda alevlere teslim olan ailenin gözyaşları

Antalya Kepez'te Beşkonak Mahallesi'nde çıkan yangında 4409 sokaktaki gecekonduda yaşayan kiracı aile evini kaybetti; çocuklar alevleri gözyaşlarıyla izledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

gecekonduda alevlere teslim olan ailenin gözyaşları

Kepez'te gecekondu yangını: ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Beşkonak Mahallesi 4409 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi küle çevirdi. Olayda can kaybı bildirilmezken, yangın anında evde bulunan kadın ve iki çocuk panikle dışarı çıktı.

yangının çıkışı ve müdahale:

Yangın, saat 16.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Memduh El Cüneydi'nin oturduğu müstakil gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve adrese polis, sağlık ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede evi tamamen sardı.

görgü tanıkları ve tepkiler:

Yangını söndürme çalışmaları sırasında, gecekonduda kiracı olarak yaşayan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alevler içindeki evi gözyaşlarıyla izledi. Küçük kızın annesi onu teselli etmeye çalışırken bölge sakinleri de çaresizlik görüntüleri paylaştı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından adrese gelen ev sahibi, polis ve çevredekiler arasında tartışma yaşandı; ev sahibi, "Bitirmişler ki evi" diye tepki gösterirken, kiracıların komşusu, "Bitirmediler, yangın bitirdi" sözleriyle karşılık verdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Alev topuna dönen evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler

Alev topuna dönen evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göreme'de yıkılan peribacası can aldı: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı
images

Göreme'deki çökme için adli ve idari soruşturma başlatılıyor
images

Tuğyan’ın yoğun bakım görüntüleri yeniden soruşturma konusu oldu
images

Göreme'deki peribacası çökmesinde Sakaryalı yeni evli çift yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da yılın son haftasında satranç dünyasının zirvesi toplanacak

Protokolde yerinden kaldırılan şehit babasının tepkisi resepsiyonda valiye iletildi

Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği

Zonguldak resepsiyonunda cumhuriyetin 103. yılı ve kentin üretim hedefleri

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek