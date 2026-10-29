gecekonduda alevlere teslim olan ailenin gözyaşları

Kepez'te gecekondu yangını: ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Beşkonak Mahallesi 4409 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi küle çevirdi. Olayda can kaybı bildirilmezken, yangın anında evde bulunan kadın ve iki çocuk panikle dışarı çıktı.

yangının çıkışı ve müdahale:

Yangın, saat 16.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Memduh El Cüneydi'nin oturduğu müstakil gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve adrese polis, sağlık ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede evi tamamen sardı.

görgü tanıkları ve tepkiler:

Yangını söndürme çalışmaları sırasında, gecekonduda kiracı olarak yaşayan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alevler içindeki evi gözyaşlarıyla izledi. Küçük kızın annesi onu teselli etmeye çalışırken bölge sakinleri de çaresizlik görüntüleri paylaştı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından adrese gelen ev sahibi, polis ve çevredekiler arasında tartışma yaşandı; ev sahibi, "Bitirmişler ki evi" diye tepki gösterirken, kiracıların komşusu, "Bitirmediler, yangın bitirdi" sözleriyle karşılık verdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Alev topuna dönen evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler