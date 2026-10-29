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Kapadokya'nın uyarısı: aylar önce kayıt altına aldığı tehlike gerçeğe dönüştü

Maden uzmanı Serkan İçelli, Göreme'de yıkılan peribacası öncesi çektiği video ile bölgedeki yıpranmayı ve doğaya uygun restorasyon gerekliliğini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kapadokya'nın uyarısı: aylar önce kayıt altına aldığı tehlike gerçeğe dönüştü

Göreme'de yıkım ve önceden yapılan uyarı:

Yer Bilimleri ve Maden Teknolojisi Uzmanı Serkan İçelli, Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki yıkılan peribacası yakınında aylardır tespit ettiği tehlikeyi aylar önce çektiği video ile işaret etmişti. Bugün meydana gelen çökme sonrası yaptığı açıklamada, bölgedeki oluşumların zamanla yıprandığını ve bu yapıların tek tek tespit edilerek doğaya uygun şekilde restore edilmesi gerektiğini öne sürdü.

İçelli'nin jeolojik değerlendirmesi:

Uzman, Kapadokya'nın oluşum sürecini ve yıpranmanın nedenlerini şöyle anlattı: ’Kapadokya bölgesi; volkanizma, farklılaşmış erozyon sonucunda oluşmuş bir bölgedir. Yaklaşık 9 - 10 milyon yıl öncesinde oluştuğunu varsaydığımız jeolojik bir yapı. İklim dalgalanmaları, yüzey akışları, donma ve çözülme gibi süreçlerden dolayı üzerindeki şekiller oluşmuştur. Bugün o bölgede acı bir olay gerçekleşti. Görmüş olduğunuz meşhur oyuklar aslında jeolojik bir süreçten dolayı değil tamamen insan eliyle yapılmış, yaşama alanına çevrilmiş kısımlardır. Yaklaşık 10 milyon yıl önce doğal yollarla oluşan bu oyuklar, 4 bin yıl önce insan eliyle yavaş yavaş kentleşme ve şehir haline dönüşen bir bölge. Oradaki toz taneleri suya doydukça akması kolay ve şişen bir yapıya dönüşüyor. Bu da gözenek basıncını artırıp ağırlaşmasını sağlıyor. Ağırlaştığı zaman da elle oyulmuş, parçalanmış olan yerlerin daha çok deformasyona uğramasına sebep oluyor. Bugün yaşadığımız olay da birebir bunun örneğidir. Bu bölge 1950’lerin ortasına kadar faal şekilde yaşam merkezi olarak insanlığa hizmet ediyordu, orada yaşıyordu. 1950’lerden sonra kaya düşmeleri, aynı bugün yaşadığımız gibi çökmelerin oluşması sonucunda oradan insanlar tahliye edildi ve açık hava müzesi olarak sergilenmeye başlandı.’

Restorasyon ve izlenecek yol önerileri:

İçelli, bölgede birçok yıpranan yapı olduğunu ve bunların öncelikle tespit edilmesi gerektiğini belirtti. ‘‘2 ay önce orada bir video çekmiştim, ‘burası kafamıza düşebilir’ diye.’’ dediğini aktaran İçelli, tespit edilen alanların güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının doğaya uygun yöntemlerle yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu çalışmaların çok disiplinli yürütülmesi halinde bölgedeki yapıların tekrar turizme kazandırılabileceğini söyledi.

İçelli sözlerini, ’Bir tehlike varsa bize diyor ki; ’ben geliyorum.’ Yeter ki onun dilinden anlayın’ ifadeleriyle noktaladı. Uzmanın açıklamaları, kazanın tesadüfi olmadığını; yılları aşan doğal süreçler ve insan etkisinin bir araya gelmesiyle artan risklerin sonucunu gösterdiğini ortaya koyuyor.

MADEN TEKNOLOJİSİ YER BİLİMLERİ VE UZMANI SERKAN İÇELLİ; KAPADOKYA BÖLGESİNDE YIKILAN PERİBACASI...

MADEN TEKNOLOJİSİ YER BİLİMLERİ VE UZMANI SERKAN İÇELLİ; KAPADOKYA BÖLGESİNDE YIKILAN PERİBACASI YAKININDA AYLAR ÖNCESİ ÇEKTİĞİ VİDEO OLABİLECEK TEHLİKEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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