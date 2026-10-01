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Belediyeler birliği eylül toplantısında ortak karar dönemi

Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleşen Eylül meclislerinde tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi, kararlar şehir için umut verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Belediyeler birliği eylül toplantısında ortak karar dönemi

Belediyeler birliği eylül ayı meclis toplantısı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ile Bilecik Belediyeler Birliği'nin Eylül ayı olağan meclis toplantıları yapıldı. Toplantılar şehir yönetimi için planlanan gündem maddelerinin ele alındığı bir çerçevede sürdürüldü.

toplantı katılımcıları ve gündem:

Toplantıya, Pazaryeri Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin ile ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. Gündemdeki maddeler arasında su işletme birlikleri ve belediyeler arası koordinasyon konuları ön plana çıktı ve katılımcılar bu başlıklar etrafında görüş alışverişinde bulundu.

alınan kararlar ve başkanın değerlendirmesi:

Toplantıda görüşülen tüm gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi. Toplantıların ardından Başkan Melek Mızrak Subaşı, alınan kararların şehir için hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. Kararların uygulamaya geçirilmesi ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılması beklendiği vurgulandı.

Bu Eylül oturumu, yerel yönetimler arasında ortak karar alma kültürünün sürdürülmesine işaret etti. Alınan kararların takip süreci ve uygulanma adımları, ilgili birimler tarafından izlenecek ve ilerleyen dönemde değerlendirmeye sunulacaktır.

BİLECİK’TE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

BİLECİK’TE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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