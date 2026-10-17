Belen'de konteyner yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Belen'de konteyner alevleri söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde, taş ocağı yakınında bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

itfaiyenin müdahalesi ve soğutma çalışması:

Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından konteyner üzerinde soğutma işlemleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, yangının söndürülmesinde ekiplerin hızlı müdahalesinin belirleyici olduğunu belirtti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir büyüme veya çevreye sıçrama kaydedilmediği aktarıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

BELEN’DE TAŞ OCAĞI YAKININDAKİ KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.