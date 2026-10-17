Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Belen'de konteyner yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Belen'de taş ocağı yakınındaki konteynerde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Belen'de konteyner yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Belen'de konteyner alevleri söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde, taş ocağı yakınında bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

itfaiyenin müdahalesi ve soğutma çalışması:

Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından konteyner üzerinde soğutma işlemleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, yangının söndürülmesinde ekiplerin hızlı müdahalesinin belirleyici olduğunu belirtti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir büyüme veya çevreye sıçrama kaydedilmediği aktarıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

BELEN’DE TAŞ OCAĞI YAKININDAKİ KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

BELEN’DE TAŞ OCAĞI YAKININDAKİ KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu
images

kurna kavşağı'nda bariyere çarpan otomobil takla attı: sürücü hayatını kaybetti,...
images

Düğün töreni takı tartışmasıyla kaosa döndü
images

Elazığ trafiğinde Malatya Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

Kızılay’dan tuğgeneral Mustafa Baş’a kurumsal gümüş madalya

Sarıgöl pekmezi ve emeği İzmir fuarında öne çıktı

Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız