Çocuk parkında gece alevlenen motosiklet demir yığınına döndü

olayın meydana geliş şekli:

Olay, gece saatlerinde Antalya Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerindeki çocuk parkında gerçekleşti. Park halinde bulunan bir motosiklette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; kısa süre içinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve son durum:

Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangına köpüklü su müdahalesi uygulayarak alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Müdahale sonucunda motosikletten geriye büyük ölçüde kullanılamaz halde bir demir yığını kaldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin net bir tespit yapılmadı; yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ANTALYA’DA ÇOCUK PARKI İÇERİSİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR MOTOSİKLET YANDI. ALEV ALEV YANAN MOTOSİKLET İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI.