erzurum kent konseyi: atatürk ve aziziye kahramanları anıldı

Atatürk'ü anma vurgusu:

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Atatürk’ün milletine olan güveni ve zor zamanlardaki kararlılığının Türk ulusunu ayağa kaldırdığını vurguladı.

Tanfer, Atatürk’ün özgür ve bağımsız bir Cumhuriyet kurarak yalnız Türkiye için değil, bağımsızlık mücadelesi veren tüm halklar için ilham kaynağı olduğunu belirtti. Atatürk’ün sözlerinden hareketle, Cumhuriyetin eğitim, kültür ve sanatla yoğrulmuş köklü bir miras olduğuna dikkat çekti.

Mesajında Atatürk’ün sözlerine de yer veren Tanfer, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesinin, Cumhuriyete duyulan inancı ve sorumluluğu özetlediğini kaydetti.

cumhuriyetin emanetinin sürdürülmesi:

Tanfer, Cumhuriyet mirasını yaşatmanın; yorulmadan çalışmak, düşünmek ve üretmekle mümkün olacağını, bu doğrultuda milli birlik ve beraberliğin korunmasının önem taşıdığını ifade etti. Eğitimin, kültürün ve sanatın, Cumhuriyetin hedef gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmada temel araçlar olduğunu vurguladı.

Gençlere düşen sorumluluğa dikkat çeken Tanfer, toplumun geleceğinin hazırlığında gençlerin iyi eğitimli, akılcı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesinin hepimizin görevi olduğunu belirtti. Mesajında Atatürk’ün gençlere hitabını hatırlatarak "Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır." sözünü paylaştı.

aziziye zaferi ve tarihsel bağ:

Tanfer, aynı zamanda Aziziye Tabyaları’ndaki kahramanlık mücadelesinin 149. yıl dönümünü de andıklarını bildirdi. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı olarak bilinen 93 Harbi sırasında sergilenen direnişi ve bu topraklar uğruna can verenleri saygı ve rahmetle yad etti.

Mesajında Aziziye Zaferi için "Aziziye Zaferi, bir milletin yüreğinden yükselen direnişin adıdır." değerlendirmesinde bulunan Tanfer, Dadaşların gösterdiği fedakârlığı hatırlatarak Nene Hatun, Kazım Karabekir ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi isimlerin cesaret örnekliğini kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini söyledi.

Tanfer, Aziziye tabyalarının düşman işgalinden kurtarılmasıyla yazılan destanın, milletin birlik ve dayanışma ruhunun simgesi olduğunu belirterek, göğüslerindeki iman ve vatan aşkıyla can veren şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına yayımlanan mesajda, Atatürk ve İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanlarının anısına saygı duruşunda bulunulduğu; mirasın her dönemde kalplerde yaşayacağı bildirildi.

Tanfer, son olarak bu kutsal emanetin korunmasının özellikle gençlere düştüğünü yineleyerek, milletin geleceğinin güçlü olması için tarih, kültür ve değerlerin genç nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, GAZİ KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ, AZİZİYE TABYALARINDAKİ TARİHİ KAHRAMANLIK MÜCADELESİNİN 149'NCU YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.