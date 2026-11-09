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Gece yarısı çocuk parkında yangın: motosikletten geriye demir yığını kaldı

Muratpaşa'da çocuk parkında park halindeki motosiklet gece saatlerinde alev aldı; itfaiye köpüklü müdahaleyle söndürüldü, geriye demir yığını kaldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı çocuk parkında yangın: motosikletten geriye demir yığını kaldı

Gece yarısı çocuk parkında yangın: motosikletten geriye demir yığını kaldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde, 169 sokakta bulunan bir çocuk parkı içinde park halindeki motosiklet gece saatlerinde alev aldı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin kısa sürede motosikleti sardığını tespit etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına köpüklü su müdahalesi yaparak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Müdahale sonrası motosikletten geriye neredeyse tamamen yanmış bir demir yığını kaldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde yangının kaynağı henüz belirlenemedi; ekipler görgü tanıklarının ifadelerini ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.

Yetkililer, park ve benzeri halka açık alanlara bırakılan araçların güvenliğinin sağlanması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Soruşturma devam ediyor.

Alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı

Alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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