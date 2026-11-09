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Palandöken'de terk edilmiş binanın müştemilatında çıkan alevler kontrol altına alındı

Erzurum Palandöken'de Yunusemre Mahallesi'ndeki üç katlı metruk binanın müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Palandöken'de terk edilmiş binanın müştemilatında çıkan alevler kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde, Sakıp Efendi Camii karşısındaki 3 katlı metruk binanın müştemilatında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

can kaybı ve inceleme:

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma ve inceleme başlattı.

PALANDÖKEN İLÇESİNDE METRUK BİNANIN MÜŞTEMİLATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

PALANDÖKEN İLÇESİNDE METRUK BİNANIN MÜŞTEMİLATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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