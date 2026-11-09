Palandöken'de terk edilmiş binanın müştemilatında çıkan alevler kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:
Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde, Sakıp Efendi Camii karşısındaki 3 katlı metruk binanın müştemilatında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.
can kaybı ve inceleme:
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma ve inceleme başlattı.
PALANDÖKEN İLÇESİNDE METRUK BİNANIN MÜŞTEMİLATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.
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