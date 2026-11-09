Duvar deliğindeki 1 buçuk metrelik karayılanı çıplak elle yakalayan yılancı Kemal doğaya saldı

Hatay'da duvardaki yılan çıkarıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde, Karbeyaz Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki karayılan, bölgeye çağrılan ekipler ve "Yılancı Kemal" olarak bilinen Kemal Başer tarafından çıkarıldı. Olay esnasında Başer'in ısırılmasına rağmen yılan, çıplak ellerle yakalanıp daha sonra doğaya salındı.

Müdahale ve yakalama:

Ev sahibi, bahçe duvarının delik kısmında saklanan yılanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri ve Kemal Başer olay yerine geldi. Başer, duvarın alt kısmındaki karayılanı delikten çıkararak çıplak elle yakaladı. Müdahale sırasında, duvarın içinde kırık bir cam şişe olduğu ve bunun hem yılanı hem de Başer'in elini kesebileceği fark edildi; bu nedenle çıkarma işlemi dikkatle yürütüldü.

Başer'in açıklamaları:

Operasyon sırasında defalarca ısırıldığını söyleyen Başer, müdahale anını ve sonrası durumu şu sözlerle aktardı: "Yılan sezonu bitti derken yeniden bir yılan ihbarına gittik. Bir evin bahçe duvarının içine girmişti. Onu çıkarmak için çalışırken duvarın içerisinde büyük bir kırık cam şişe olduğunu fark ettim. Tam elimi yılanı almak için uzatırken camı gördüm. Fark etmeseydim hem yılanı hem de kendi elimi kesebilirdim. Dikkatli bir şekilde çıkarmaya çalışmama rağmen yılanın iki yerinde çizikler oluştu. Ancak bu yaralar onun doğada yaşamını sürdürmesine engel değil. Daha önce de çok sayıda yılan yakaladım. Üzerimde bu çalışmalardan kalan iyileşmiş yaralar da var. Bu gördüğünüz karayılan, Hatay’da karşılaştığımız ve insanlara zarar vermeyen bir tür. Ancak Türkiye’deki bütün karayılanların zehirsiz olduğu anlamına gelmiyor. Her yılanı aynı şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Bu karayılan beni defalarca ısırdı. Şu anda oldukça sinirli ve stresli. Çünkü onu yakaladım ve bırakmamı istiyor. Her an yeniden ısırmaya çalışabilir. Şimdi onu insanlardan uzak, uygun bir doğal yaşam alanına bırakıyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine kolaylıklar diliyorum. Kış yaklaşıyor. Sevgili karayılan, insanlardan uzak dur. Çünkü insanlar seni görünce öldürebilir"

Başer, yakalanan yılanın itfaiye ekiplerinin de desteğiyle güvenli şekilde doğaya salındığını ve halkı gördükleri yılanlara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyardığını belirtti.

'YILANCI KEMAL' KEMAL BAŞER