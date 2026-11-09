Dolar 50,1783 +0,09%
Euro 56,2084 +0,59%
Bist 11.615,73 +1,16%
Altın Gram 6.627,79 +0,82%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,54 -1,81%
--°

Duvar deliğindeki 1 buçuk metrelik karayılanı çıplak elle yakalayan yılancı Kemal doğaya saldı

Hatay'da 'Yılancı Kemal' Kemal Başer, duvar deliğindeki yaklaşık 1,5 metrelik karayılanı ısırılmasına rağmen çıplak elle yakalayıp doğaya bıraktı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Duvar deliğindeki 1 buçuk metrelik karayılanı çıplak elle yakalayan yılancı Kemal doğaya saldı

Hatay'da duvardaki yılan çıkarıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde, Karbeyaz Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki karayılan, bölgeye çağrılan ekipler ve "Yılancı Kemal" olarak bilinen Kemal Başer tarafından çıkarıldı. Olay esnasında Başer'in ısırılmasına rağmen yılan, çıplak ellerle yakalanıp daha sonra doğaya salındı.

Müdahale ve yakalama:

Ev sahibi, bahçe duvarının delik kısmında saklanan yılanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri ve Kemal Başer olay yerine geldi. Başer, duvarın alt kısmındaki karayılanı delikten çıkararak çıplak elle yakaladı. Müdahale sırasında, duvarın içinde kırık bir cam şişe olduğu ve bunun hem yılanı hem de Başer'in elini kesebileceği fark edildi; bu nedenle çıkarma işlemi dikkatle yürütüldü.

Başer'in açıklamaları:

Operasyon sırasında defalarca ısırıldığını söyleyen Başer, müdahale anını ve sonrası durumu şu sözlerle aktardı: "Yılan sezonu bitti derken yeniden bir yılan ihbarına gittik. Bir evin bahçe duvarının içine girmişti. Onu çıkarmak için çalışırken duvarın içerisinde büyük bir kırık cam şişe olduğunu fark ettim. Tam elimi yılanı almak için uzatırken camı gördüm. Fark etmeseydim hem yılanı hem de kendi elimi kesebilirdim. Dikkatli bir şekilde çıkarmaya çalışmama rağmen yılanın iki yerinde çizikler oluştu. Ancak bu yaralar onun doğada yaşamını sürdürmesine engel değil. Daha önce de çok sayıda yılan yakaladım. Üzerimde bu çalışmalardan kalan iyileşmiş yaralar da var. Bu gördüğünüz karayılan, Hatay’da karşılaştığımız ve insanlara zarar vermeyen bir tür. Ancak Türkiye’deki bütün karayılanların zehirsiz olduğu anlamına gelmiyor. Her yılanı aynı şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Bu karayılan beni defalarca ısırdı. Şu anda oldukça sinirli ve stresli. Çünkü onu yakaladım ve bırakmamı istiyor. Her an yeniden ısırmaya çalışabilir. Şimdi onu insanlardan uzak, uygun bir doğal yaşam alanına bırakıyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine kolaylıklar diliyorum. Kış yaklaşıyor. Sevgili karayılan, insanlardan uzak dur. Çünkü insanlar seni görünce öldürebilir"

Başer, yakalanan yılanın itfaiye ekiplerinin de desteğiyle güvenli şekilde doğaya salındığını ve halkı gördükleri yılanlara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyardığını belirtti.

&#039;YILANCI KEMAL&#039; KEMAL BAŞER

'YILANCI KEMAL' KEMAL BAŞER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şoförün otoyolda geri manevrası Bursa çevreyolunda tartışma çıkardı
images

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı
images

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı
images

Afyonkarahisar'da okullar çevresinde huzur uygulaması başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü

Ardahan'da beyaz örtü iki görüş doğurdu: bazı yaylacılar köye inerken bazıları yaylada kalmayı seçti

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL