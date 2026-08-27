Berber dükkanında bıçaklı giriş vatandaşın müdahalesiyle sonlandı

Çiğli'de berber dükkanında kısa süreli arbede: vatandaş müdahalesi olayı sonlandırdı

İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-5 Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkânına, dün öğle saatlerinde elinde bıçakla giren bir şahıs, içerideki müşteriler ve çalışanlar arasında paniğe yol açtı. Olay anında içeride bulunan bir vatandaşın reflexi, saldırganın kısa sürede etkisiz hale getirilmesini sağladı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, elinde bıçak bulunan kimliği belirsiz kişi dükkâna hışımla girerek içeridekileri tehdit etti. Bu sırada içeride bulunan bir vatandaş, tereddüt etmeden saldırgana müdahale etti. Vatandaşın saldırgana attığı sert yumruk sonucu saldırganın elindeki bıçak yere düştü ve ardından saldırgan, silahsız kaldıktan sonra darp edilerek tamamen etkisiz hale getirildi.

Görüntüler ve çevredeki tepkiler:

İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; saldırganın içeri giriş anı, vatandaşın hiç beklemeden müdahalesiyle bıçağın düştüğü ve sonrasında yaşanan boğuşma net biçimde görüldü. Arbede sırasında dükkânda çırak olarak çalışan küçük yaşta bir çocuğun büyük bir korku yaşadığı dikkat çekti.

Görüntülerdeki saniye saniye kayıtlar, olayın kısa sürede ve yoğun panikle geçtiğini ortaya koyuyor. Olayla ilgili polis veya adli işlem hakkında haber metninde yer alan ek bir bilgi bulunmuyor; yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları ile belgeledi.

Olay esnasında kimlik bilgileri paylaşılmayan saldırganın davranışı ve vatandaşın ani müdahalesi, mekânda bulunanlar için tehlikeyi kısa sürede sonlandırdı. Yaşananlar, iş yerlerinde güvenlik tedbirlerinin ve vatandaş duyarlılığının önemini bir kez daha gösterdi.

BERBER DÜKKANINA ELİNDE BIÇAKLA GİREN ŞAHIS, İÇERİDE BULUNAN BİR VATANDAŞIN YUMRUKLU MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.