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Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle çatıda başlayan yangın iş yerine yayıldı

Küçükçekmece Serhat Sokak'ta dört katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın rüzgarla hızlıca yayıldı; polis ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 07:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle çatıda başlayan yangın iş yerine yayıldı

Olayın başlangıcı ve yer bilgisi:

Yangın, sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Serhat Sokak adresinde bulunan dört katlı tekstil atölyesinin çatısında başladı. Edinilen bilgiye göre yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Çatıda başlayan alevler kısa sürede yükseldi ve rüzgârın etkisiyle bitişikteki çatıya da sıçradı. Olayın ilk anları, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülere yansıdı.

Ekiplerin müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin müdahalesi devam ederken yangının büyüme riski ve rüzgârın yönü nedeniyle çevredeki binalara yönelik tedbirler ön planda tutuluyor.

Gözlemler ve sonraki süreç:

Şu ana kadar yetkililer tarafından herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. İş yeri ve yangının çıkış nedenine ilişkin tespitler, ekiplerin müdahalesi ve yapılacak incelemeler sonrasında netlik kazanacak.

Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları bekleniyor; mahalledeki güvenlik çalışmaları ile itfaiyenin söndürme çabaları sürüyor.

Küçükçekmece’de iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu

Küçükçekmece’de iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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