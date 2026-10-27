Erzincan Ekşisu Sazlığı'nda sonbahar hazırlığı: kuşların göç öncesi görüntüleri

Ekşisu Sazlığı'nda göç öncesi yoğunluk

Erzincan'ın doğal alanlarından biri olan Ekşisu Sazlığındaki Kuş Cenneti, havaların soğumasıyla birlikte göç mevsiminin son günlerini yaşıyor. Bölgede bulunan kuşların bir kısmı göç yolculuğuna çıkarken, alanda kalan kuşlar sazlık çevresinde beslenmeyi ve dinlenmeyi sürdürüyor. Son sıcak günler, kuşların hareketliliğini ve yerleşik türlerin yoğunluğunu görünür kılıyor.

drone ile kaydedilen gözlemler:

Doğal yaşamı belgelemek amacıyla bölgeye giden Adem Küçükkaya, Kuş Cenneti'ndeki yoğunluğu drone ile görüntüledi. Havadan çekilen kayıtlar, kuşların sazlıklar arasında topluca beslendiğini ve sonbahar öncesi hareketlenmenin net biçimde izlendiğini gösterdi. Görüntüler, özellikle son günlerin güneşli anlarında kuşların beslenme ve dinlenme düzenini ortaya koydu.

doğaseverler için son fırsat:

Küçükkaya, Ekşisu Sazlığı'nın yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, havalar daha da soğuduğunda bölgedeki kuşların göç edeceğini vurguladı. Göç öncesi bu dönem, fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri için fırsat sunuyor; bölgeye yapılacak ziyaretlerde kuşların doğal yaşam alanlarında izlenebileceğine dikkat çekildi.

Enes Sevilir de arkadaşlarıyla bölgeyi ziyaret edip göç öncesi kalan kuşları görüntülediklerini söyleyerek, elde ettikleri etkileyici karelerin doğa ve fotoğraf tutkunlarını Ekşisu Sazlığı'na davet ettiğini ifade etti. Erzincan'daki bu doğal zenginlik, mevsim geçişleriyle birlikte hem ekolojik hem de görsel açıdan izlenmeye değer bir tablo sunuyor.

ERZİNCAN’IN DOĞAL GÜZELLİKLERİ ARASINDA YER ALAN EKŞİSU SAZLIĞI’NDAKİ KUŞ CENNETİ, HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE GÖÇ MEVSİMİNİN SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR. BÖLGEDE KALAN KUŞLAR, GÖÇ ÖNCESİ SON GÜNLERDE DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ