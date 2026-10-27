Yeni nesil suç örgütlerine geniş operasyon: 30 ilde 85 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin, örgütlerin iletişim ağları ve bağlantı noktalarındaki faaliyetleri mercek altına aldığı bildirildi.

Gözaltı ve yaş profili:

Operasyonlarda toplam 85 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar arasında 30 kişinin adli süreçteki çocuk olduğu belirtildi.

İşlemler ve soruşturma süreci:

Gözaltına alınanlar hakkında adli işlemler başlatıldı ve soruşturmanın ilgili birimlerce sürdürüldüğü kaydedildi. Emniyet yetkilileri, operasyonların örgüt yapısını çözmeye yönelik çok yönlü bir çalışma olduğunu vurguladı.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon: 85 gözaltı