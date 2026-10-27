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İstanbul'da gece sağanağı Pendik ve Tuzla sokaklarını göle çevirdi

Meteoroloji uyarısının ardından başlayan sağanak, Pendik ve Tuzla'da cadde ve alt geçitleri suyla doldurdu; bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 08:02

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da gece sağanağı Pendik ve Tuzla sokaklarını göle çevirdi

İstanbul'da gece yağışı:

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabahın ilk saatlerinde yoğunlaştı. Anadolu Yakası'nda en çok yağış alan ilçeler Pendik ve Tuzla oldu.

Pendik ve Tuzla'da su baskınları:

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri bazı yol ve alt geçitleri kapladı; bu alanlarda ilerleyen bazı araçlar su içinde mahsur kaldı. Su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yağışın devam etme beklentisi:

Meteoroloji'nin uyarısına göre, bölgedeki yağışların gün içinde etkisini göstermeye devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’da sağanak yağış sonrası Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü

İstanbul’da sağanak yağış sonrası Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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