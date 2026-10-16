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Berdan Doğan görevi devraldı: MDTO'da birlik ve dayanışma vurgusu

Berdan Doğan, 2026-2030 dönemi MDTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı; törende birlik, dayanışma ve sektör odaklı hedefler vurgulandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Emre Koç

Berdan Doğan görevi devraldı: MDTO'da birlik ve dayanışma vurgusu

mDTO'da devir teslim töreni:

Berdan Doğan, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek görevi Cihat Lokmanoğlu'ndan devraldı. 2026-2030 dönemi için yapılan devir teslim töreni oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Törene yönetim kurulu üyeleri ile oda sekreteryası katıldı.

Başkan Doğan'dan birlik ve hedef vurgusu:

Görevi devralan Berdan Doğan, görevi süresince kuruma ve denizcilik sektörüne katkılarından dolayı önceki başkan Cihat Lokmanoğlu'na teşekkür etti. Devraldıkları hizmet bayrağını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Doğan, törende birlik ve dayanışma mesajı verdi: Birlik ve dayanışma içinde sektörümüzü tüm paydaşlarımızla birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız.

Lokmanoğlu'ndan veda ve takdir:

Görevini devreden Cihat Lokmanoğlu ise görev süresi boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine ve oda çalışanlarına teşekkür etti. Doğan'ın sektörün içinden gelen ve denizcilik alanını iyi bilen bir isim olduğunu vurgulayan Lokmanoğlu, yeni yönetime Mersin ve denizcilik sektörü için faydalı çalışmalar diledi. Törenin sonunda Lokmanoğlu'na hizmetleri anısına bir plaket takdim edildi; ardından yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşarak uğurlandı.

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI (MDTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN BERDAN DOĞAN, GÖREVİ CİHAT...

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI (MDTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN BERDAN DOĞAN, GÖREVİ CİHAT LOKMANOĞLU’NDAN DEVRALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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