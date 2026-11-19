Berlin'de güvenlik gündemi: Güler Merz ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Berlin'de, toplantının yapılacağı Başbakanlık binasına gelişinde Friedrich Merz tarafından karşılandı.

Zirvenin amacı ve gündemi:

Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya destek veren Avrupa ülkeleri ve müttefiklerin bir araya geldiği bir platform olarak bu zirvede koordinasyon ve dayanışma konularını ele alacak. Türkiye'yi temsilen katılan Bakan Güler'in, zirve kapsamında işbirliği ve destek mekanizmalarına ilişkin görüşmeler yapması öngörülüyor.

Beklenen katılımcılar ve temsil:

Zirvede, ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff'un yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham gibi isimlerin katılması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca 30'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları ile Avrupa kurumlarının temsilcileri yer alacak. Türkiye'nin zirvede üstlendiği temsil rolü, Güler'in temaslarıyla birlikte takip edilecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından karşılandı.