Ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Boyabat İlçe Başkanlığı, kuruluşunun ardından ilk resmi ziyaretini Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay'a gerçekleştirdi. Ziyarette Yeşilay Boyabat İlçe Başkanı Faruk Erdem ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. İlçe Başkanı Erdem, yeni kurulan teşkilatın yol haritası, planlanan çalışmalar ve ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilecek projeler hakkında Kaymakam Özbay'a bilgi sundu.

Öncelikler ve planlanan çalışmalar:

Görüşmede özellikle gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinin tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar gibi bağımlılıklardan korunması ön plana çıktı. İlçe genelinde düzenlenecek farkındalık eğitimleri, seminerler ve sosyal projeler için kurumlar arası iş birliği vurgulandı ve uygulama detayları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Özbay, bağımlılıkla mücadelenin toplumun geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Kaymakam Özbay, "Bağımlılıkla mücadele çok önemli" diyerek Yeşilay'ın ilçedeki faaliyetlerine kamu kurumları olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti ve Başkan Faruk Erdem ile yönetim kuruluna başarılar diledi.

Ziyaret, Yeşilay Boyabat İlçe Başkanı Faruk Erdem'in, bağımlılıkla mücadeleye verdikleri destek ve misafirperverlikleri dolayısıyla Kaymakam Ömer Özbay'a Yeşilay plaketi takdim etmesiyle sona erdi; bu jest, ilçede yürütülecek çalışmalar için karşılıklı güven ve iş birliği mesajı olarak değerlendirildi.

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