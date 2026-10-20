Dolar 49,5574 -0,01%
Euro 55,6364 +0,09%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.598,04 -0,46%
EUR/USD 1,1240 +0,20%
Brent Petrol 109,10 -0,41%
--°

Kartal: taraftarın tepkisini anlıyoruz, önümüze bakıp işimize odaklanacağız

İsmail Kartal, Slavia Prag beraberliği sonrası yükselen istifa tezahüratlarını futbolun parçası olarak değerlendirdi; takımın önündeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 23:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kartal: taraftarın tepkisini anlıyoruz, önümüze bakıp işimize odaklanacağız

Kartal'ın maç değerlendirmesi:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında konuk ettikleri Slavia Prag ile 90. dakikada yedikleri golle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını aktardı. Kartal, karşılaşmanın başlangıcında takımının çok iyi oynadığını, maçın hızlı bir şekilde 2-0’a geldiklerini ancak son bölümde skoru koruyamadıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Bu akşam gerçekten çok iyi başladık. Hemen 2-0’ı bulduk. Daha sonra 2-2’ye geldi. Gelme sebebiyle beraber taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık, onları üzdük. Biz daha çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. Kartal, oyuncularının elinden geleni yaptığını ve karşılarındaki rakibin fiziksel açıdan güçlü olduğunu vurguladı.

oyun, pozisyonlar ve taraftar tepkisi:

Kartal, ilk devrede kendilerinin de birkaç net pozisyon ürettiğini; rakibe az fırsat verdiklerini ama sonucun yine 2-2 olduğunu belirtti. Maç sonu yükselen istifa tezahüratlarına ilişkin ise "Futbolda bunlar var" diyerek, bu tür tepkilerin futbolda yaşanabildiğini ve kendilerinin önlerine bakacaklarını ifade etti. Kartal, "Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakacağız" sözleriyle taraftarlara mesaj verdi.

oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklar:

Değişiklik tercihleri ile ilgili soruları da yanıtlayan Kartal, Ake’nin sakatlığı sonrası yapılan hamlenin zorunluluk nedeniyle olduğunu aktardı. "Ake’nin arka hamstring bölgesinde çekme oldu. Daha fazla zorlamamak için çıkardık" diyen Kartal, Ake’nin yarın MR’ının çekileceğini ve sağlık ekibinin yırtık olup olmadığı ile zorlanmanın derecesi hakkında açıklama yapacağını belirtti.

Kartal, ayrıca İrfan ve İsmail gibi oyuncuları sonuna kadar beklemelerinin sebebinin ikinci yarıda sınırlı değişiklik hakkı olması olduğuna dikkat çekti: "İkinci yarı iki değişiklik yapma opsiyonumuz vardı. Onun için bekledik. Bir hamlemiz daha yoktu."

Oyuncu tercihleriyle ilgili olarak Kerem ve Oğuz üzerinden de değerlendirme yapan Kartal, "Kerem takım savunmasına Oğuz’dan daha çok yardım etti. Oğuz son 3-4 maçtır sürekli oynuyor. İkinci yarı çok yoruldu, bazı isteklerimizi yapamamaya başladı. Kerem belki skora katkı vermedi ama takım için çok iyi işler yaptı" diyerek bu yüzden Oğuz’u çıkardıklarını açıkladı.

öndeki takvim ve derbi hazırlığı:

Kartal, ligde kısa süre içinde oynanacak Galatasaray derbisine de değindi. "Biz büyük takımız. Derbilere de alışığız. 5 gün içinde gayet iyi çalışıp, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" diyen teknik adam, taraftarları mutlu etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını sözlerine ekledi.

Toparlamak gerekirse Kartal, maçın üzüntüsünü dile getirirken hem sakatlık haberine dikkat çekti hem de taraftar tepkilerini futbolda olabilen bir durum olarak nitelendirip ekibinin geleceğe odaklandığını vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag beraberliği sonrası taraftarın istifa...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag beraberliği sonrası taraftarın istifa tezahüratlarına ilişkin, "Futbolda bunlar var. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakacağız" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hazırlıklar sıkılaştı: Çaykur Rizespor'da gözler Trabzonspor maçında
images

Jindrich Trpisovsky: kötü başlangıca rağmen oyuncularım harika mücadele etti
images

Greenwood: tempo düştü, Fenerbahçe için şanssız bir akşamdı
images

Yunus Akgün'den Lille sınavı: galatasaray için çıkış arayışı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan'da karanlık operasyon iddiası: asırlık ağaçlar için tepki

Eğirdir'de belgesiz nakledilen 50 kilogram gümüşi havuz balığı el konuldu

Narince köyünde asılan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Dronla ulaştırılan telsiz Yazılı Kanyon'daki kurtarmada dönüm noktası oldu

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor