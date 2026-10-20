Kartal: taraftarın tepkisini anlıyoruz, önümüze bakıp işimize odaklanacağız

Kartal'ın maç değerlendirmesi:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında konuk ettikleri Slavia Prag ile 90. dakikada yedikleri golle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını aktardı. Kartal, karşılaşmanın başlangıcında takımının çok iyi oynadığını, maçın hızlı bir şekilde 2-0’a geldiklerini ancak son bölümde skoru koruyamadıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Bu akşam gerçekten çok iyi başladık. Hemen 2-0’ı bulduk. Daha sonra 2-2’ye geldi. Gelme sebebiyle beraber taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık, onları üzdük. Biz daha çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. Kartal, oyuncularının elinden geleni yaptığını ve karşılarındaki rakibin fiziksel açıdan güçlü olduğunu vurguladı.

oyun, pozisyonlar ve taraftar tepkisi:

Kartal, ilk devrede kendilerinin de birkaç net pozisyon ürettiğini; rakibe az fırsat verdiklerini ama sonucun yine 2-2 olduğunu belirtti. Maç sonu yükselen istifa tezahüratlarına ilişkin ise "Futbolda bunlar var" diyerek, bu tür tepkilerin futbolda yaşanabildiğini ve kendilerinin önlerine bakacaklarını ifade etti. Kartal, "Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakacağız" sözleriyle taraftarlara mesaj verdi.

oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklar:

Değişiklik tercihleri ile ilgili soruları da yanıtlayan Kartal, Ake’nin sakatlığı sonrası yapılan hamlenin zorunluluk nedeniyle olduğunu aktardı. "Ake’nin arka hamstring bölgesinde çekme oldu. Daha fazla zorlamamak için çıkardık" diyen Kartal, Ake’nin yarın MR’ının çekileceğini ve sağlık ekibinin yırtık olup olmadığı ile zorlanmanın derecesi hakkında açıklama yapacağını belirtti.

Kartal, ayrıca İrfan ve İsmail gibi oyuncuları sonuna kadar beklemelerinin sebebinin ikinci yarıda sınırlı değişiklik hakkı olması olduğuna dikkat çekti: "İkinci yarı iki değişiklik yapma opsiyonumuz vardı. Onun için bekledik. Bir hamlemiz daha yoktu."

Oyuncu tercihleriyle ilgili olarak Kerem ve Oğuz üzerinden de değerlendirme yapan Kartal, "Kerem takım savunmasına Oğuz’dan daha çok yardım etti. Oğuz son 3-4 maçtır sürekli oynuyor. İkinci yarı çok yoruldu, bazı isteklerimizi yapamamaya başladı. Kerem belki skora katkı vermedi ama takım için çok iyi işler yaptı" diyerek bu yüzden Oğuz’u çıkardıklarını açıkladı.

öndeki takvim ve derbi hazırlığı:

Kartal, ligde kısa süre içinde oynanacak Galatasaray derbisine de değindi. "Biz büyük takımız. Derbilere de alışığız. 5 gün içinde gayet iyi çalışıp, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" diyen teknik adam, taraftarları mutlu etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını sözlerine ekledi.

Toparlamak gerekirse Kartal, maçın üzüntüsünü dile getirirken hem sakatlık haberine dikkat çekti hem de taraftar tepkilerini futbolda olabilen bir durum olarak nitelendirip ekibinin geleceğe odaklandığını vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag beraberliği sonrası taraftarın istifa tezahüratlarına ilişkin, "Futbolda bunlar var. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakacağız" dedi.