Hazırlıklar sıkılaştı: Çaykur Rizespor'da gözler Trabzonspor maçında

Hazırlık programı:

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Çalışmalar Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildi.

Uygulanan antrenmanlar:

Antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ve rondo pas çalışmasıyla start aldı. Takım oyuncuları, tempo ve pas trafiğini artırmaya yönelik kısa yoğun devrelerle sahada çalıştı.

Gün sonu uygulaması:

Geniş alanda oynanan oyunun ardından idmanın son bölümünde kaleli taktik maç yapıldı. Bu bölümde hem hücum organizasyonları hem de savunma öncelikleri üzerinden pratik yapıldı.

Yapılan çalışmalar, maç temposuna uyum sağlamak ve takım organizasyonunu pekiştirmek amacı taşıdı. Hazırlıklar, sahadaki uygulamalarla devam edecek şekilde planlandı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI