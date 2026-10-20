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Hazırlıklar sıkılaştı: Çaykur Rizespor'da gözler Trabzonspor maçında

Trendyol Süper Lig 9. hafta öncesi Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Recep Uçar yönetiminde rondo, geniş alan ve kaleli taktik maçla hazırlandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 23:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlıklar sıkılaştı: Çaykur Rizespor'da gözler Trabzonspor maçında

Hazırlık programı:

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Çalışmalar Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildi.

Uygulanan antrenmanlar:

Antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ve rondo pas çalışmasıyla start aldı. Takım oyuncuları, tempo ve pas trafiğini artırmaya yönelik kısa yoğun devrelerle sahada çalıştı.

Gün sonu uygulaması:

Geniş alanda oynanan oyunun ardından idmanın son bölümünde kaleli taktik maç yapıldı. Bu bölümde hem hücum organizasyonları hem de savunma öncelikleri üzerinden pratik yapıldı.

Yapılan çalışmalar, maç temposuna uyum sağlamak ve takım organizasyonunu pekiştirmek amacı taşıdı. Hazırlıklar, sahadaki uygulamalarla devam edecek şekilde planlandı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI TRABZONSPOR MAÇI...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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