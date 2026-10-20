Jindrich Trpisovsky: kötü başlangıca rağmen oyuncularım harika mücadele etti

maç sonrası değerlendirme:

Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından duygularını paylaştı. Trpisovsky, başlangıcın istediği gibi gitmediğini fakat takımın gösterdiği dirençten memnun olduğunu belirtti.

Teknik adam, "Çok mutlu olduk. Oyuncularla konuştuğumda onlara harika bir maç çıkardığımızı söyledim" diyerek genel memnuniyetini vurguladı. Maçta özellikle ilk dakikalarda yaşanan problemlere dikkat çeken Trpisovsky, "ilk 11 dakikada 2 gol yedik" ifadesini kullandı ve bu tür bir başlangıç istemediklerini söyledi.

stat atmosferi ve maç içi iletişim:

Trpisovsky, stat içindeki ambiyansın baskısını ve bunun takım iletişimine etkisini değerlendirdi. "Başlangıçta karışıktı ama sonradan tribünler daha sessiz oldu. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık" diyerek zorlu bir ortamda oynandığının altını çizdi. Buna rağmen takımın maç boyunca sahada kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

genç kadro ve saha tecrübesi:

Slavia Prag'ın genç oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğuna dikkat çeken Trpisovsky, geçen sezon 3. Lig'de olan bazı futbolcuların bu sezon Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer aldığını hatırlattı. Teknik direktör, "Genç oyunculara sürekli saha tecrübesi gerekir" diyerek gelişim süreçlerinin önemine vurgu yaptı ve daha istikrarlı performansın puan getirebileceğini ekledi.

Ayrıca Trpisovsky, Fenerbahçe'nin kadrosundaki Lukaku ve Muriqi gibi isimlerin varlığına işaret ederek, bazı bölümlerde savunmada geri kaldıklarını ama zamanla toparlandıklarını söyledi. Maç boyunca kaledeki tehlikeli şutlara da değinerek karşılaşmanın fiziksel ve taktiksel zorluklarını özetledi.

Sonuç olarak Trpisovsky, takımının saha içindeki mücadele ruhunu övdü ve oyuncularının gösterdiği performansın kendisini mutlu ettiğini yineledi; özellikle genç oyuncuların deneyim kazanmasının uzun vadede önem taşıdığını belirtti.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe maçına kötü başlamalarına rağmen maçı 2-2 berabere bitirdikleri için çok mutlu olduklarını ve oyuncularının harika bir maç çıkardıklarını söyledi.