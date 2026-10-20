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Greenwood: tempo düştü, Fenerbahçe için şanssız bir akşamdı

Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ikinci yarıda tempo düştüğünü ve son dakikanın şanssız olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Greenwood: tempo düştü, Fenerbahçe için şanssız bir akşamdı

maçı değerlendirdi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Mason Greenwood, takım halinde iyi oynadıklarını ancak sonucun istediikleri gibi olmadığını ifade etti. Greenwood, "İyi oynadığımızı söyleyebilirim, golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Bugün maalesef yeterli olmadı." diyerek kişisel performansın takım hedeflerinin önüne geçmeyeceğini belirtti.

tempo ve son dakika golü:

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun temposunun düştüğünü vurgulayan Greenwood, son dakikada gelen golün puan kaybına neden olduğunu söyledi. Oyuncu, "Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Bence maçı kazanmak için yeterli performans sergiledik. Bugün bizler açısından şanssız bir gündü ama çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu ve takımın moralini koruyarak hazırlıklara devam edeceklerini ekledi.

mevki tercihi ve takım rolü:

Slavia Prag maçında 10 numara pozisyonunda forma giyen 25 yaşındaki Greenwood, oyun içinde nerede görev verilirse orada oynamaya hazır olduğunu söyledi. Futbolda inişli çıkışların olabileceğini belirten oyuncu, "Hocamız nerede oynamamızı istiyorsa ben orada oynarım. Çok fazla geri çekildiğimize katılmıyorum. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor." diyerek pozisyon tercihleri ve takım disiplinine ilişkin görüşünü paylaştı.

Kısacası Greenwood, hem bireysel hem takım olarak maçta istedikleri sonucu alamadıklarını kabul ederken, son dakikadaki golün etkisiyle maçın şanssız geçtiğini ve takımın çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Fenerbahçe&#039;nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Slavia Prag maçının ikinci yarısında temponun...

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Slavia Prag maçının ikinci yarısında temponun düştüğünü belirterek, "Bugün bizler açısından şanssız bir gündü ama çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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