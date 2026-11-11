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Of'ta genç milliler farklı başladı

Türkiye U17, UEFA U17 elemeleri ilk maçında Of'ta San Marino'yu 4-0 yendi; goller Yusuf Sivaslıoğlu, Metehan Eksiner ve Yiğit Kabaktaş'tan geldi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Of'ta genç milliler farklı başladı

Of'taki mücadele ve sonuç:

UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur ilk maçında Türkiye U17 Millî Takımı, Of İlçe Stadyumu'nda karşılaştığı San Marino'yu 4-0 mağlup etti. Karşılaşma, millilerin atak ve kontrollü futboluyla öne çıktı; savunma hattı rakibe pozisyon vermeyerek maç boyunca düzenli bir baskı kurdu.

Gol zamanları ve oyuncu performansları:

Maçın açılış gollerini ilk yarıda kaydeden Türkiye, 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu ile öne geçti. İlk yarının devamında baskısını sürdüren milliler, 28. dakikada Metehan Eksiner'in golüyle devreye avantajlı girdi. İkinci yarıda tempoyu düşürmeyen takım, 48. dakikada ve maçın son anlarında 89. dakikada Yiğit Kabaktaş'ın golleriyle skoru 4-0'a taşıdı. Bu performans, hücum bölgesindeki etkinlik ve takım bütünlüğünün sonucu olarak öne çıktı.

Tribün, yetkililer ve turnuva takvimi:

Karşılaşmayı, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzonspor Kulübü Akademi Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hüseyin Çimşir ve Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral ile çok sayıda sporsever izledi. Grubun diğer maçında ise Kuzey Makedonya, Macaristan'ı 3-2 mağlup etti. Millî takım, grubun ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te yine Of İlçe Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaşacak; bu maç, gruptaki dengeler açısından belirleyici olacak.

Türkiye U17'nin bu galibiyeti, turnuvada moral ve puan açısından iyi bir başlangıç sağlarken, teknik ekip ve oyuncular ilerleyen maçlara hazırlık açısından değerlendirme fırsatı bulacak.

UEFA AVRUPA U17 ŞAMPİYONASI ELEMELERİ 1. TUR İLK MAÇINDA TÜRKİYE U17 MİLLÎ TAKIMI, OF İLÇE...

UEFA AVRUPA U17 ŞAMPİYONASI ELEMELERİ 1. TUR İLK MAÇINDA TÜRKİYE U17 MİLLÎ TAKIMI, OF İLÇE STADYUMU'NDA AĞIRLADIĞI SAN MARİNO'YU 4-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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