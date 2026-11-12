Bayburt voleybolunda gurur verici sezon: bölge ikinciliği

Bayburt valiliği voleybol takımı karadeniz bölge finallerinde ikinci oldu

Bayburt Valiliği voleybol takımı, 4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları voleybol finalinde Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımıyla karşı karşıya geldi. Karşılaşma karar setine kadar uzayan çekişmeli bir mücadele olarak sonuçlandı ve finali 3-2 kazanan Ordu ekibi turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

final maçı ve skor:

Yeni kapalı spor salonunda oynanan finalde her iki ekip de set kazanarak maçı son sete taşıdı. Son sette üstünlüğü sağlayan Ordu, galibiyete ulaşırken Bayburt Valiliği takımı turnuvayı bölge ikincisi olarak tamamladı.

vali eldivan'ın desteği ve yol gösterici mesaj:

Final karşılaşmasını tribünden takip eden Vali Mustafa Eldivan, müsabakanın ardından sporcularla bir araya geldi. Eldivan, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerinde Bayburt'u temsil edecek takım ve sporculara başarı diledi.

Bayburt takımının elde ettiği bölge ikinciliği, ilin spor çalışmalarının ve voleybol altyapısının başarısını gösterirken, takımın İzmir'deki finallerdeki performansı yakından takip edilecek. Bu sonuç teknik ekip ve sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.

BAYBURT VALİLİĞİ VOLEYBOL TAKIMI BÖLGE İKİNCİSİ OLDU