İzmir Ekonomi Üniversitesi liderliğinde uluslararası araştırma

Dünya genelinde salgın düzeyine ulaşan obezite, yalnızca yetişkinleri değil çocukları da ağır biçimde etkiliyor. Resmi verilere göre Türkiye'de her 5 çocuktan biri fazla kilolu ya da obez durumda. Bu çerçevede İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü öncülüğünde mikroplastik maruziyetinin obeziteyle ilişkisini irdeleyen örnek bir proje hayata geçirildi.

MP-OBESITY adlı çalışma, Ufuk Avrupa (Horizon Europe) ERA4Health programı kapsamında eşleşerek toplam 1,3 milyon euro destek almaya hak kazandı. Proje, mikroplastiklerin solunum yoluyla, yiyecek ve içeceklerden ile ev ortamından ne ölçüde maruziyete yol açtığını ve bunun çocukların metabolik sağlığı üzerindeki olası etkilerini araştırmayı amaçlıyor.

projenin kapsamı ve yöntemleri:

Çalışma 3 yıl sürecek ve yürütücülüğünü İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Doç. Dr. Neşe Kaya üstleniyor. Projede Türkiye'den Erciyes Üniversitesi ile Almanya, İspanya, Hollanda ve Yunanistan'daki üniversiteler partner olarak yer alıyor. Araştırmada yaklaşık 300 çocuk üzerinde eş zamanlı örneklem çalışmaları yapılacak.

Obez olan ve olmayan çocuklardan alınacak kan ve dışkı örneklerinde mikroplastik düzeyleri ölçülecek, bu veriler çocukların büyüme ve metabolik sağlık göstergeleri ile karşılaştırılacak. Uzman Diyetisyen Aslıhan Beşparmak da proje ekibinde araştırmacı olarak bulunuyor. Çalışma yalnızca maruziyetin tespit edilmesiyle sınırlı kalmayıp mikroplastiklerin kısa ve uzun dönem metabolik etkilerini de inceleyecek.

beklenen çıktı ve koruyucu sağlık etkileri:

Proje sonunda farklı ülkelerde elde edilen bulgular birleştirilerek ortak bir veri seti oluşturulacak. Bu ortak veri, ailelerin güvenilir bilgilerle bilinçlendirilmesine ve çocuk sağlığını korumaya yönelik uygulamaların geliştirilmesine temel teşkil etmesi hedefleniyor. Beş ülkenin bilimsel birikiminin bir araya gelmesiyle elde edilecek sonuçların uluslararası ölçekte değer taşıması amaçlanıyor.

Doç. Dr. Neşe Kaya çalışmanın önemini şu şekilde özetliyor: çocukluk çağı obezitesi bireyin yaşam boyu sağlık risklerini artıran ciddi bir halk sağlığı sorunu ve obezitenin gelişiminde çevresel etkenler, mikroplastikler gibi yeni odak noktaları oluşturuyor. Araştırmadan çıkacak veriler, yalnızca akademik literatüre katkı sağlamakla kalmayıp ileride koruyucu sağlık politikalarının şekillendirilmesine de yardımcı olabilecek.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ’NDEN DOÇ. DR. NEŞE KAYA