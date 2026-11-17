Yaşar Üniversitesi'ne YÖKAK'tan tam akreditasyon

Yaşar Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecini başarıyla tamamlayarak Tam Akreditasyon almaya hak kazandı. Değerlendirme, YÖKAK'ın 2026 Yılı Ara Değerlendirme Programı kapsamında yürütüldü ve kurumun akreditasyon kriterlerini karşıladığı resmi raporla belgelendi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak imzalı raporda, Yaşar Üniversitesi'nin daha önceki Koşullu Akreditasyon kararından sonra gösterdiği gayretlerin değerli bulunduğu ifade edildi. Raporda ayrıca program akreditasyonlarının yaygınlaştırılmasının ve ISO belgelerinin alınması ile yenilenmesinin kurumsal kalite güvence mekanizmasına pozitif etkide bulunduğu vurgulandı.

25 yıllık birikim ve kurumsal perspektif:

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin akademik başarıları ile akreditasyon süreçleri, ulusal ve uluslararası projelerdeki performansının kurumlar arasında güçlü bir konum sağladığını belirtti. Yiğitbaşı, üniversitenin hem akademik hem idari altyapı ve deneyime sahip olduğunu söyleyerek bilimsel araştırmaların, nitelikli yayın desteğinin ve girişimcilik uygulamalarının üniversiteyi ileri taşıyacağına inandıklarını ifade etti. Ayrıca üniversitenin bu yıl 25’inci yaşını kutladığına dikkat çekti ve bu özel yılda Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesi almanın haklı gururunu yaşadıklarını ekledi.

Kalite hedefi: sürdürülebilir iyileşme:

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, üniversitenin yükseköğretimde '4. Nesil Üniversite' vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kalite odaklı bir gelişim sürecinde olduğunu söyledi. Kandiller, Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesi'nin bu yaklaşımın önemli bir nişanı olduğunu belirterek akreditasyonu bir varış noktası değil, sürekli gelişim yolculuğunun bir aşaması olarak gördüklerini vurguladı.

Rektör Kandiller, öğrenci merkezli '4YU' felsefesi ve 'Birlikte Öğreniyoruz' kültürünü kampüs yaşamının merkezine yerleştirdiklerini; akademik niteliği, araştırma kapasitesini ve toplumsal katkıyı sürekli geliştirerek sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini ifade etti. Üniversite, aldığı bu akreditasyonla kalite güvence sistemlerini pekiştirirken, elde edilen belgenin geleceğe yönelik hedeflerin somut bir göstergesi olduğunu savunuyor.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK TAM AKREDİTASYON ALMAYA HAK KAZANDI.