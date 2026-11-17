Toplantı düzenlendi:
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Etkinlik, Hamidiye Mahallesi Muhtarlığında gerçekleştirildi.
İçerik ve paylaşılan bilgiler:
Toplantıda teknik personel, tarımsal üretim süreçleri hakkında teknik bilgiler sundu ve üreticilere bilgi aktarımında bulundu.
Üreticilerle karşılıklı değerlendirme:
Katılımcılarla karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirildi; tarımsal faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELİ TARAFINDAN ÇİFTÇİYE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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