etkinlik ve katılımcılar:

Karabük'te gerçekleştirilen bilgilendirme programıyla İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi tanıtıldı. Programa Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı ile Karabük İnsani Yardım Vakfı Başkanı İbrahim Şentürk'ün yanı sıra sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile okul yöneticileri katıldı.

projenin hedefleri:

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, programda eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Akbaş, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişmelerinin yanı sıra merhamet, yardımlaşma, paylaşma ve sorumluluk bilinci gibi değerleri içselleştirmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca projenin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin benimsedigi erdem-değer-eylem yaklaşımı doğrultusunda öğrencilerin öğrendiklerini davranışlarına yansıtmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

paydaşların rolü ve uygulama:

Akbaş, projenin hazırlanmasında emeği geçen İnsani Yardım Vakfı ile Karabük Eğitim Bir-Sen Şubesi başta olmak üzere okul yöneticilerine, öğretmenlere ve projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti. Programda, İnsani Yardım Vakfı ve Karabük Eğitim Bir-Sen Şubesinin katkılarıyla kent genelinde yürütülecek sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Tanıtımda paylaşılan bilgiler, projenin çocuklarda iyilik bilincini güçlendirmeyi ve toplumsal dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediğini ortaya koydu. Yetkililer, uygulama sürecinde okul ve sivil toplum iş birliğinin önemine vurgu yaparak, projenin sürdürülebilir olması için yerel aktörlerin aktif rol alacağını ifade etti.

Program, katılımcıların teşekkür ve değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi; yetkililer projeden beklentilerinin, öğrencilerde kalıcı bir dayanışma ve sorumluluk anlayışı oluşturmak olduğunu belirtti.

KARABÜK'TE "İYİLİKTE YARIŞAN SINIFLAR PROJESİ" ÇERÇEVESİNDE, ÖĞRENCİLERDE YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, PAYLAŞMA VE MERHAMET DUYGULARINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA TANITIM VE BİLGİLENDİRME PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.