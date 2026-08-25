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Beşer'in temasları: Türkiye-Çin ilişkilerinde ASEAN zirvesi ön planda

İhsan Beşer, 17-19 Eylül 2026'de Nanning'de yapılacak 23. Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi hazırlıklarını ve Türkiye-Çin ticari iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Beşer'in temasları: Türkiye-Çin ilişkilerinde ASEAN zirvesi ön planda

Beşer'in temasları ve amaçları

İhsan Beşer, Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı olarak Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarını sürdürüyor. Dernek Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmelerde hem bölgesel hem de ikili iş birliğinin güçlendirilmesi gündeme alındı.

ASEAN zirvesi ve Nanning hazırlıkları:

Beşer, Diplomasi Akademisi Genel Koordinatörü ve eski Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa ile bir araya geldi. Görüşmede, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) tarafından düzenlenen ve Beşer'in konuşmacı olarak katılacağı 23. Çin-ASEAN Fuarı İş ve Yatırım Zirvesi'nin ayrıntıları değerlendirildi. Etkinliğin 17-19 Eylül 2026 tarihlerinde Çin'in Nanning kentinde yapılacağı belirtilirken, Türkiye'nin ekonomik potansiyeli ve iki ülke ilişkilerinin geleceğine dair vurguların öne çıkarılacağı kaydedildi.

Ticari ilişkilerin derinleştirilmesi:

Türkiye-Çin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik bir diğer görüşme, eski Pekin Ticaret Müşaviri ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüfettişi Adnan Akgöz ile Dernek Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, mevcut ticari ilişkilerin ve ekonomik iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Derneğin yürüttüğü temasların, hem devlet hem de iş dünyası kanadında karşılıklı bağlantıların güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen görüşmeler, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik iş birliğinin somut adımlarla ilerletilmesine ve iş dünyası ilişkilerinin derinleştirilmesine zemin hazırlamayı amaçlıyor.

TÜRKİYE-ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL BAŞKANI İHSAN BEŞER (SAĞDA KRAVATLI, TÜRKİYE...

TÜRKİYE-ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL BAŞKANI İHSAN BEŞER (SAĞDA KRAVATLI, TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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