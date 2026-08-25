Siirt’te final: gençler savaşan İHA'larla otonom hava muharebesinde yarışacak

TEKNOFEST’in savaşan İHA yarışması siirt’te finale hazırlanıyor

TEKNOFEST kapsamında, BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması, gençleri insansız hava araçları, yapay zeka, otonom sistemler ve ileri uçuş teknolojileri alanlarında yetkinlik kazanmaya teşvik ediyor. 2018'den bu yana düzenlenen etkinlik, 2026'da ulaştığı katılım rakamlarıyla dikkat çekiyor: yarışmaya bin 32 takım başvururken, değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan 42 takım finale kaldı. Final müsabakaları 24-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Siirt Havalimanında gerçekleştirilecek.

Finalist profili ve başvuru istatistikleri:

Yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar bireysel veya takım halinde katılabiliyor; bir takım en fazla 15 kişiden oluşuyor. 2026 başvuru sürecinde toplam 5 bin 387 kişi yer aldı. Final aşamasına kalan ekipler, 18-56 yaş aralığında, 19 farklı ilden ve Türkiye dışından Endonezya katılımıyla iki ülkeden geliyor. Bu çeşitlilik, yarışmanın hem eğitim hem de uluslararası iş birliği boyutunu ortaya koyuyor.

Yarışma formatı ve teknik beklentiler:

Savaşan İHA Yarışması iki görev etrafında kurgulanıyor: "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA". Müsabaka sırasında birden fazla İHA eşzamanlı olarak havada bulunacak; takımlar, görüntü işleme yoluyla rakip araçları tespit edip sanal kilitlenme gerçekleştirmeye çalışacak. Fiziksel müdahale öngörülmeyen yarışmada başarı, rakipleri mümkün olduğunca sık kilitlemek ve aynı zamanda rakip kilitlenmelerinden agresif manevralarla kaçınmak üzerinden ölçülüyor.

Takımların sadece birbirleriyle mücadele etmesi beklenmiyor; yarışma alanında oluşturulan sanallaştırılmış hava savunma sistemleri ve sinyal karıştırma bölgeleri de engel teşkil edecek. Katılımcılar, kaçınma algoritmaları geliştirmek ve belirlenen hava koridorlarında rakiplere kilitlenme sağlayacak stratejiler oluşturmak zorunda. Böylece yarışma, hava aracı tasarımının ötesinde yapay zeka, görüntü işleme, otonom karar verme, kontrol-güdüm yazılımları ve sistem mimarisi gibi çoklu teknoloji alanlarındaki yetkinlikleri de test ediyor.

Değerlendirme süreçleri ve final takvimi:

Yarışmacıların performansı, başvuru aşamasından final uçuşlarına kadar bir dizi teknik kriterle değerlendiriliyor. Jüri, teknik yeterlilik formu, kritik tasarım raporu, uçuş-pilot kanıt videoları ve sistem tanımlama videoları üzerinden değerlendirme yapıyor. Siirt’teki final müsabakaları günlük olarak 09.00-18.00 saatleri arasında planlandı. Finalin ilk günü ile ikinci günün 13.00’e kadar teknik kontrol ve hazırlık çalışmaları yapılacak; müsabakalar başvuru ve kura sürecinin ardından başlayacak. Her gün iki müsabaka (biri öğleden önce, biri öğleden sonra) hedeflenirken, ihtiyaç halinde günlük müsabaka sayısı üçe çıkarılabilecek.

Ödüller ve amaç:

Yarışmada derece alan takımlara toplam 1,5 milyon TL tutarında maddi ödül dağıtılacak: birinciye 600 bin TL, ikinciye 500 bin TL, üçüncüye 400 bin TL verilecek. Bunun yanında teknoloji ve takım yetkinliklerini ön plana çıkaran prestij ödülleri de sunulacak. Verilecek ödüller arasında "En İyi Takım Ruhu", "En İyi Kontrol-Güdüm Yazılımı", "En İyi Yapay Zeka Teknoloji Uygulamaları", "En İyi Arayüz Yazılımı", "En İyi Aerodinamik Performans" ve "En İyi Sistem Mimarisi" yer alıyor.

2018'den bu yana gençleri ileri teknoloji alanlarına yönlendirmeyi amaçlayan Savaşan İHA Yarışması, 2026'da ulaştığı başvuru ve finalist sayısıyla Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. Siirt Havalimanı'ndaki finalde 42 ekip, geliştirdikleri İHA ve yazılım çözümleriyle gökyüzünde kıyasıya mücadele ederken, geleceğin otonom hava sistemlerini geliştirecek insan kaynağının oluşmasına katkı sağlayacak.

TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN SAVAŞAN İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) YARIŞMASI, GENÇLERİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI, YAPAY ZEKA, OTONOM SİSTEMLER VE İLERİ UÇUŞ TEKNOLOJİLERİ ALANLARINDA YETKİNLİK KAZANMAYA TEŞVİK EDİYOR. YARIŞMANIN FİNALİ, 24-30 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDA SİİRT HAVALİMANINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.