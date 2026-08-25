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Trabzon'da yeni yatırım kapısı: Çin heyetiyle iş birliği görüşmeleri

Çin Büyükelçiliği koordinasyonunda gelen banka ve şirket heyeti Trabzon'da, kentin lojistik, turizm ve yatırım imkanları yerinde değerlendirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Trabzon'da yeni yatırım kapısı: Çin heyetiyle iş birliği görüşmeleri

Çin heyeti Trabzon'da temaslarda bulundu

Çin Büyükelçiliği öncülüğünde oluşturulan banka ve şirket temsilcilerinden oluşan heyet, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca ile bir araya gelerek kentin yatırım potansiyelini masaya yatırdı. Görüşmede şehrin ekonomik dinamizmi, stratejik konumu ve lojistik avantajları kapsamlı şekilde ele alındı.

Bu ziyaret, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin arasında 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından geldi ve temasların somut iş birliklerine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Toplantıda öne çıkan başlıklar:

Görüşmede finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, altyapı, turizm, ticaret ve yatırım gibi çok sayıda alan değerlendirildi. Heyette yer alan temsilciler arasında Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri ile birlikte; Bank of China Turkey, China SİAD, China Tianshen Engineering Corp. Ankara Şubesi, CRRC, Zoomlion ve Hikvision gibi kuruluşların yöneticileri dikkat çekti.

Taraflar, Trabzon'un liman, kara ve hava bağlantıları ile bölgesel lojistik üssü olma potansiyelinin Çinli yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabileceğinde hemfikir oldu. Ayrıca turizm altyapısının güçlendirilmesi ve kültürel destinasyonların iş birlikleriyle uluslararası pazarlara açılması üzerinde duruldu.

Program ve beklentiler:

Çin heyeti program kapsamında şehrin öne çıkan destinasyon merkezlerini yerinde inceleyecek ve Trabzonlu iş insanları ile sektör temsilcileriyle temaslar kuracak. Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki bu temasların temel hedefi, Trabzon'u Çinli yatırımcılar nezdinde daha görünür kılmak ve kentte yeni yatırım ile ticaret olanakları yaratmak olarak açıklandı.

Toplantının, kısa vadede finansal iş birlikleri ve altyapı projelerine zemin hazırlaması; orta ve uzun vadede ise iki taraf arasında sürdürülebilir ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor. Yerel aktörler ile Çinli kurumlar arasındaki temasların derinleştirilmesi, Trabzon'un bölgesel kalkınma hedefleriyle uyumlu bir yatırım akışını tetikleyebilir.

Yetkililer, ilerleyen dönemde somut adımların ve teknik heyet ziyaretlerinin planlanacağını; finansman, proje ortaklıkları ve teknoloji transferi konularının öncelikli gündem maddeleri olacağını belirtti.

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE OLUŞAN BANKA VE ŞİRKET TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN HEYET, TRABZON...

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE OLUŞAN BANKA VE ŞİRKET TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN HEYET, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ FARUK KANCA İLE BİR ARAYA GELDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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