Gemlik çarşısında çatıda çıkan alevler itfaiye tarafından bastırıldı

Gemlik çarşısında pasaj çatısında yangın:

Gemlik Çarşı Meydanı'nda bulunan bir pasajın çatı katında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İtfaiye ekipleri, yangının pasajın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için öncelikle çatıda yoğunlaşarak söndürme çalışması yürüttü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, çevrede panik yaratan alevler etkili müdahaleyle söndürüldü.

Hasar tespiti ve inceleme başlatıldı:

Yangında pasajın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının nedeninin tespit edilmesi için soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi. Bölgedeki esnaf ve vatandaşların güvenliği için olay yerinde gerekli incelemeler sürüyor.

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE BİR PASAJIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMAZKEN, ÇATI KATINDA HASAR MEYDANA GELDİ.