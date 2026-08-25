Garanti BBVA Yatırım'ın eTrader'ı üzerinden global piyasalara anlık erişim

Garanti BBVA Yatırım eTrader kullanıcılarına yurt dışı piyasalarında rehberlik ediyor

Garanti BBVA Yatırım, yurt dışı piyasalara yönelik yatırım tavsiyelerini artık eTrader uygulaması üzerinden yatırımcılarla düzenli olarak paylaşıyor. Uzman araştırma ekibi tarafından hazırlanan değerlendirmeler, özellikle Avrupa ve ABD borsalarına ilişkin öneriler şeklinde seans süresince yatırımcılara ulaştırılıyor. Bu yaklaşım, yatırımcıların global gelişmeleri gerçek zamanlı takip ederek kararlarını piyasa saatleri içinde şekillendirmelerine imkân tanıyor.

Hizmetin kapsamı:

eTrader üzerinden sunulan hizmet, sadece yurt dışı model portföylerle sınırlı kalmıyor; uzman araştırma ekibinin gün boyunca hazırladığı yatırım tavsiyeleri, seans kapanışına kadar bildirim yoluyla kullanıcılarla paylaşılıyor. Avrupa ve ABD piyasalarının açık olduğu saatlerde yapılan analizler ve öneriler, kullanıcıların uzun haber takibi yerine uzman görüşlerine doğrudan erişmesini sağlıyor. Böylece yatırımcılar, belirli hisse ve sektörler hakkında kısa vadeli aksiyonlar ya da stratejik hamleler için gün içi yönlendirmeler alabiliyor.

Yatırımcılara sağlanan avantajlar:

Hizmet, saat farkı nedeniyle özellikle ABD piyasalarını akşam saatlerinde takip etmekte zorlanan yatırımcılara pratik bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar, eTrader bildirimleriyle uzman görüşlerine anında ulaşarak araştırmalarını destekleyebiliyor ve portföy kararlarını daha hızlı alabiliyor. Ayrıca bu düzen, yatırımcıların portföylerini coğrafi olarak çeşitlendirmelerine ve küresel piyasalardaki fırsatları daha kolay değerlendirmelerine katkı sağlıyor.

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, yeni hizmetle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Uzun süredir yatırımcılarımızın karar süreçlerini destekleyen araştırma raporları ve öneriler sunuyoruz. Son dönemde teknoloji şirketleri, yapay zekâ temalı hisseler ve dolar bazlı yatırım fırsatlarına yönelik ilginin artmasıyla birlikte, global piyasaların da yatırımcıların gündeminde daha fazla yer aldığını görüyoruz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda bu deneyimi yurt dışı piyasalara da taşıdık. Böylece yatırımcılarımız, Avrupa ve özellikle ABD piyasalarındaki gelişmeleri saat farkına takılmadan takip edebiliyor."

Türkmen ayrıca hizmetin performansına değinerek, "Sene başından bu yana paylaştığımız önerilerimizin yüzde 65 başarı oranına ulaşması da önemli bir sonuç" ifadelerini kullandı. Şirket, yatırımcıların farklı piyasalardaki gelişmeleri takip etmelerini kolaylaştırmayı ve güvenilir bir finansal yol arkadaşı olarak kapsamlı bir yatırım deneyimi sunmayı sürdürmeyi hedefliyor.

GARANTİ BBVA YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ HÜLYA TÜRKMEN