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Eskişehir sanayi odası'nda SKDM/CBAM eğitimi: firmalara risk ve uyum rehberi

ESO’nun eğitiminde SKDM/CBAM’in yapısı, kapsama giren ürünler, emisyon verileri ile raporlama ve doğrulama süreçleri ve firmaların uyum adımları anlatıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Berk Doğan

Eskişehir sanayi odası'nda SKDM/CBAM eğitimi: firmalara risk ve uyum rehberi

Eskişehir sanayi odası'nda skdm/cbam eğitimi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve yeşil dönüşüme öncülük etmek amacıyla düzenlediği eğitim başarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Dr. Çağdaş Saz sunumlarıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM) ve sanayicilerin atması gereken adımlar üzerinde durdu.

Kapsam ve ele alınan konular:

Eğitimde mekanizmanın temel yapısı, kapsama giren ürünler ve bu ürünlerde izlenmesi gereken kritik emisyon verileri detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca raporlama ve doğrulama süreçlerine ilişkin uygulamalı yaklaşımlar, veri toplama ve belgelendirme gereklilikleri katılımcılarla paylaşıldı. Bu bölümlerde, kurum içi sorumluluk dağılımı ve veri akışının şeffaflaştırılmasının önemi vurgulandı.

Firmalar için riskler ve uyum hazırlıkları:

Dr. Çağdaş Saz, uluslararası ticarette dezavantaj yaşanmaması için firmaların erken dönemde hazırlık yapması gerektiğini belirtti. Eğitimde öne çıkan öneriler arasında emisyon envanteri oluşturma, veri toplama altyapısına yatırım, iç süreçlerin SKDM/CBAM gereksinimlerine göre düzenlenmesi ve üçüncü taraf doğrulayıcılarla iş birliği yer aldı. Ayrıca tedarik zinciri kaynaklı emisyonların izlenmesi ve raporlanması için tedarikçilerle iletişimin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Etkinlik, sanayicilerin potansiyel riskleri anlamalarına ve pratik uyum adımları planlamalarına yardımcı olmayı hedefledi. ESO, bu tür eğitimlerle üyelerini bilgilendirmeye ve yeşil dönüşüm sürecinde rehberlik etmeye devam edeceğini duyurdu.

ESKİŞEHİR&#039;DE &#039;SKDM/CBAM SÜRECİNDE FİRMALAR İÇİN RİSKLER VE UYUM HAZIRLIKLARI&#039; EĞİTİMİ BAŞARIYLA...

ESKİŞEHİR'DE 'SKDM/CBAM SÜRECİNDE FİRMALAR İÇİN RİSKLER VE UYUM HAZIRLIKLARI' EĞİTİMİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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