Beşikdüzü'nde 5 yaşındaki öğrencinin hocasına içten kavuşması

Beşikdüzü'nde minik öğrencinin hocasına kavuşması

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 5 yaşındaki Altan Eftal Aksoy, yaz Kur'an kursunda ders aldığı imam Mehmet Yaşar'ı özleyince akşam namazına gelerek onu buldu. Otogar Camii'nde kaydedilen görüntüler, küçük çocuğun namaza katılıp namazın ardından hocasına koşarak sarıldığı anları gösterdi.

kurs süreci ve özlem:

Altan, Yaz Kur'an Kursu'nda Otogar Camii'nde imam Mehmet Yaşar'dan Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı. Kurs sona erip okullar açılınca minik öğrencide bir özlem oluştu; bunun üzerine akşam namazında camiye gelerek cemaate katıldı ve kendi başına safa geçip namazını kıldı. Bu davranış, çocuğun hocasıyla geçirdiği zamanın onun için ne kadar değerli olduğunu ortaya koydu.

duygusal kavuşma ve görüntüler:

Namazın hemen ardından Altan, beklemeden hocasının yanına koştu ve sarıldı. Bu anlar camideki güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde hem Altan'ın sevinci hem de hocasının sıcak karşılaması net biçimde görülüyor. Küçük öğrencinin heyecanı ve hocasının tebessümü izleyenlerin dikkatini çekti.

Altan, duygularını "Hocama sarılarak, öptüm" sözleriyle ifade etti ve ekledi: "Onu her gün seviyorum ve özlüyorum. Okuldayken onu çok fazla özlüyorum." Bu açıklama, çocuğun samimi bağlılığını gözler önüne serdi.

İmam Mehmet Yaşar da görüntüleri izlediğinde etkilendiğini söyledi: "Görüntüleri izlediğimde çok duygulandım. Altan Eftal yavrumuz yaz Kuran Kursu öğrencimiz. En küçük öğrencilerimizden. Öğrencilerimizin hepsini çok seviyoruz." Yaşar, kurs boyunca "40 tane öğrencim vardı" bilgisini paylaştı ve çocuklara sevgiyle yaklaşmanın önemini vurgulayarak "Çocukları sevmek lazım onlar bizim geleceğimiz" dedi.

Otogar Camii'ndeki bu kısa ama anlamlı karşılaşma, öğretmen-öğrenci bağının ve dini eğitimde kurulan sıcak ilişkinin küçük bir örneğini oluşturdu; görüntüler ise hem ailenin hem de cami cemaatinin hafızasına bu güzel anı kazıdı.

TRABZON'UN BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE 5 YAŞINDAKİ ALTAN EFTAL AKSOY, YAZ KUR'AN KURSU'NDA KENDİSİNE KUR'AN-I KERİM ÖĞRETEN İMAMI MEHMET YAŞAR'I ÖZLEYİNCE AKŞAM NAMAZINDA CAMİYE GELDİ. CEMAATE KATILARAK NAMAZINI KILAN KÜÇÜK ALTAN, NAMAZIN ARDINDAN HOCASINA KOŞARAK SARILIRKEN, ÖZLEM DOLU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.