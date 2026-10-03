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Beşiktaş'ın mali tablosu: borç 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira

Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 itibarıyla borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira olduğu, Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda açıklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ın mali tablosu: borç 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira

genel kurulda açıklama:

Beşiktaş Kulübü’nün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira olduğu açıklandı.

toplantı ayrıntıları:

2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda mali konularla ilgili bilgilendirmeyi denetleme kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptı.

rakamın paylaşımı:

Denetleme kurulunun verdiği bilgiye göre açıklanan rakam, 31 Mayıs 2026 tarihine ilişkin resmi borç tutarını yansıtıyor ve genel kurul toplantısında üyelerle paylaşıldı.

Beşiktaş Kulübü&#039;nün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira...

Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 773 lira olarak açıklandı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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